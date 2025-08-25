Jazzfesztivál a Balaton-felvidéken – Dés László a műfajról és az alkotói folyamatról

Augusztus negyedik hétvégéjén ismét a jazz került a középpontba a Balaton-felvidéken. A Káli-medence szívében, Salföldön rendezték meg a II. Szakcsi Rádió Jazz fesztivált, amely három napon át kínált különleges zenei élményt a közönségnek. A Káli Fecske hangulatos udvarában a magyar jazz kiemelkedő alakjai léptek színpadra, a koncerteket pedig élőben a Szakcsi Rádió is közvetítette.

A Szakcsi Rádió Jazz fesztivál első napja felejthetetlen estét adott a hallgatóságnak

Fotó: Seres Elizabeth/Napló

Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a múlt, a jelen és a jövő összefonódásával

A fesztivál névadója, a legendás zongorista, Szakcsi Lakatos Béla előtt tiszteleg, miközben teret ad a mai generációk találkozásának is. A program augusztus 21–23. között várta a látogatókat, augusztus 22-én pedig két kiemelkedő koncert is elhangzott: este nyolctól Palásti Máté gitáros szólóestje, majd 20.30-tól a Dés László–Dresch Mihály Quartet fellépése.

Az esemény kapcsán beszélgettünk Dés Lászlóval, aki őszintén vallott az alkotói folyamatról, a tapasztalat fontosságáról és arról, mit tanácsolna a fiatal zenészeknek. Számára a jazz nemcsak műfaj, hanem belső utazás is, amely az alkotói folyamatot mindmáig meghatározza.

– Évtizedek óta komponálok és írok dalokat, színpadi műveket, filmzenéket. Az alapvetés azonban nem változott: belülről kell jönnie egy ötletnek, ami eldönti, hogy érdemes-e kapaszkodni belé. Ha ez megvan, abból valami jó dolog fog születni – mondta a zeneszerző lapunknak.

Arra a kérdésre, hogy a pályája során hogyan alakult a munkamódszere, úgy fogalmazott:

– Tulajdonképpen a munkafolyamat nem változott, de a tapasztalat, a rutin nagyon sokat számít. Nekem mindent magamon kellett megtanulnom, mindig mély vízbe ugrottam. Az első filmzenéim, színpadi zenéim, jazzlemezeim mind ilyen próbák voltak. Nem fulladtam meg, hanem valahogy kiugrottam.

A beszélgetés során arról is szó esett, mit tart a legfontosabbnak a fiatal zenészek pályájában. Dés László szerint nem szabad a gyors siker illúzióját kergetni.

– Ne abban reménykedjenek, hogy öt perc alatt világhíresek lesznek. Sokan ebben bíznak, és ebben nagy szerepük van a tehetségkutató műsoroknak is, amelyek inkább celebeket termelnek, nem művészeket. Az organikus fejlődés sokkal messzebbre visz, mint egy hirtelen népszerűség, ami aztán hamar összeomlik.