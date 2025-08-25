1 órája
Jazzfesztivál a Balaton-felvidéken – Dés László a műfajról és az alkotói folyamatról
A Balaton-felvidék nyár végi hangulata különleges élményt kínál a zenerajongóknak. Augusztus negyedik hétvégéjén Salföldön volt a II. Szakcsi Rádió Jazz fesztivál.
Augusztus negyedik hétvégéjén ismét a jazz került a középpontba a Balaton-felvidéken. A Káli-medence szívében, Salföldön rendezték meg a II. Szakcsi Rádió Jazz fesztivált, amely három napon át kínált különleges zenei élményt a közönségnek. A Káli Fecske hangulatos udvarában a magyar jazz kiemelkedő alakjai léptek színpadra, a koncerteket pedig élőben a Szakcsi Rádió is közvetítette.
Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a múlt, a jelen és a jövő összefonódásával
A fesztivál névadója, a legendás zongorista, Szakcsi Lakatos Béla előtt tiszteleg, miközben teret ad a mai generációk találkozásának is. A program augusztus 21–23. között várta a látogatókat, augusztus 22-én pedig két kiemelkedő koncert is elhangzott: este nyolctól Palásti Máté gitáros szólóestje, majd 20.30-tól a Dés László–Dresch Mihály Quartet fellépése.
Az esemény kapcsán beszélgettünk Dés Lászlóval, aki őszintén vallott az alkotói folyamatról, a tapasztalat fontosságáról és arról, mit tanácsolna a fiatal zenészeknek. Számára a jazz nemcsak műfaj, hanem belső utazás is, amely az alkotói folyamatot mindmáig meghatározza.
– Évtizedek óta komponálok és írok dalokat, színpadi műveket, filmzenéket. Az alapvetés azonban nem változott: belülről kell jönnie egy ötletnek, ami eldönti, hogy érdemes-e kapaszkodni belé. Ha ez megvan, abból valami jó dolog fog születni – mondta a zeneszerző lapunknak.
Arra a kérdésre, hogy a pályája során hogyan alakult a munkamódszere, úgy fogalmazott:
– Tulajdonképpen a munkafolyamat nem változott, de a tapasztalat, a rutin nagyon sokat számít. Nekem mindent magamon kellett megtanulnom, mindig mély vízbe ugrottam. Az első filmzenéim, színpadi zenéim, jazzlemezeim mind ilyen próbák voltak. Nem fulladtam meg, hanem valahogy kiugrottam.
A beszélgetés során arról is szó esett, mit tart a legfontosabbnak a fiatal zenészek pályájában. Dés László szerint nem szabad a gyors siker illúzióját kergetni.
– Ne abban reménykedjenek, hogy öt perc alatt világhíresek lesznek. Sokan ebben bíznak, és ebben nagy szerepük van a tehetségkutató műsoroknak is, amelyek inkább celebeket termelnek, nem művészeket. Az organikus fejlődés sokkal messzebbre visz, mint egy hirtelen népszerűség, ami aztán hamar összeomlik.
Mint mondta, a zenei személyiség kialakulása hosszú, belső folyamat.
– Az embernek magába kell szállnia. Sok gondolat, tanulás, gyakorlás és tapasztalat kell ahhoz, hogy valaki igazán zenésszé váljon, és ki tudja fejezni magát. Nekem például a saját szaxofonhangom kialakulása is közel tizenöt évig tartott. Ez áldozat, munka és tudatosság kérdése, nem megy egyik napról a másikra – fogalmazott a művész.
A fesztivál különlegessége, hogy nem csupán koncertek egymásutánja volt, hanem találkozás a jazz szellemével, amelyben a múlt, a jelen és a jövő fonódott össze. Megtiszteltetés és valódi élmény volt beszélgetni Dés Lászlóval, aki gondolataival is rávilágított arra, hogy a műfaj lényege a szabadság, a kitartás és az állandó fejlődés. Éppen ez az, ami a Balaton-felvidék nyár végi zenei ünnepét is egyedülállóvá tette.
Egy igazi álomvilág: ilyen volt a Paloznaki Jazzpiknik nyitónapja (galéria)