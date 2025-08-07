A szemünk előtt lesz az enyészeté a szépen berendezett, de elhagyatott szálloda

Egy bezárt szálloda, ami meleg színeivel még most is otthonos hangulatot áraszt – mintha csak a következő vendégre várna. A falak között még ott a barátságos légkör lenyomata: színes szőnyegek, kovácsoltvas mennyezeti lámpák, műrattan garnitúra a télikertben, és egy recepciós pult, amin mintha még mindig várnák a becsekkolókat. Pedig az ajtók régóta zárva vannak, a naptár a falon már nem számolja az időt, és a személyzet sem tér vissza többé.

Egy szálloda, amit egyszerűen csak elfelejtettek, ennek ellenére ma is otthonosságot sugároz

Kép: Facebook/spiral urbex

Lassan telik az idő az elhagyatott szállodai szobákban

Ez a szálláshely egykor magyar tulajdonban volt. Visszajáró vendégek is emlékeznek rá, milyen gondosan vezették az üzletet. „Még igazi vendéglátósok dolgoztak ott” – írja a spiral urbex Facebook-bejegyzése alatt egy hozzászóló. Jó helyen állt, jól működött, a kiszolgálás hibátlan volt. Aztán eladták, az új tulajdonos – ahogy sok más hasonló esetben – egyszerűen nem kezdett vele semmit. Az épület azóta is zárva, az órák nem járnak, az asztalon a szobakulcsok porosodnak.

Minden a helyén, csak a vendégek hiányoznak

Fotó: Faceboo /spiral urbex

Sokan értetlenül állnak azelőtt, hogy miért nem lehet legalább a lassacskán retrónak számító, ép bútorokat megmenteni: elajándékozni, újrahasznosítani, jótékony célra fordítani. A válasz azonban jóval bonyolultabb, mint az elsőre tűnik. Az urbex fotós, aki bejárta az épületet, így magyarázza el a poszt alatt:

„Ez egy hotel, vagyis vállalkozás volt. A berendezések tárgyi eszköznek számítanak, nyilvántartásban vannak. Ahhoz, hogy valamit elajándékozzanak, előbb hivatalosan selejtezni kell – ez könyvelői munka, számviteli elszámolás, áfa-korrekció, sőt, adófizetési kötelezettség is keletkezhet. Ha ezt nem csinálják meg szabályosan, akkor a hatóság szerint még akkor is fizetniük kell, ha csak elajándékozták.”

És akkor még nem beszéltünk a fuvarozásról, rakodásról, csomagolásról – amit szintén nem a rászoruló fog kifizetni. Így jutunk el oda, hogy a racionális döntés nem a megmentés, hanem az, hogy minden maradjon a helyén. „Hagyni összerohadni az egészet” – mondják sokan keserűen.

A legszomorúbb talán mégis az, hogy ez a hely nem romos, nem pusztuló: csak épp üres. Egykori életének minden kelléke megvan, csak az emberek hiányoznak belőle. Ahogy egy hozzászóló írta: „Mennyi jó és megmenthető épületet hagynak tönkre menni, és nem próbálják újrahasznosítani... szörnyű egy világ ez minden szempontból.”