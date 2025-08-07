41 perce
A szemünk előtt lesz az enyészeté a szépen berendezett, de elhagyatott szálloda
Sok bezárt vidéki szállodában még működőképes bútorok és teljes berendezések állnak hátrahagyva. Miért nem lehet ezeket megmenteni? Miért éri meg jobban hagyni az enyészetnek, mint eladományozni vagy újrahasznosítani? Utánajártunk ennek egy konkrét, néhány éve elhagyott hotel történetén keresztül.
Egy bezárt szálloda, ami meleg színeivel még most is otthonos hangulatot áraszt – mintha csak a következő vendégre várna. A falak között még ott a barátságos légkör lenyomata: színes szőnyegek, kovácsoltvas mennyezeti lámpák, műrattan garnitúra a télikertben, és egy recepciós pult, amin mintha még mindig várnák a becsekkolókat. Pedig az ajtók régóta zárva vannak, a naptár a falon már nem számolja az időt, és a személyzet sem tér vissza többé.
Lassan telik az idő az elhagyatott szállodai szobákban
Ez a szálláshely egykor magyar tulajdonban volt. Visszajáró vendégek is emlékeznek rá, milyen gondosan vezették az üzletet. „Még igazi vendéglátósok dolgoztak ott” – írja a spiral urbex Facebook-bejegyzése alatt egy hozzászóló. Jó helyen állt, jól működött, a kiszolgálás hibátlan volt. Aztán eladták, az új tulajdonos – ahogy sok más hasonló esetben – egyszerűen nem kezdett vele semmit. Az épület azóta is zárva, az órák nem járnak, az asztalon a szobakulcsok porosodnak.
Sokan értetlenül állnak azelőtt, hogy miért nem lehet legalább a lassacskán retrónak számító, ép bútorokat megmenteni: elajándékozni, újrahasznosítani, jótékony célra fordítani. A válasz azonban jóval bonyolultabb, mint az elsőre tűnik. Az urbex fotós, aki bejárta az épületet, így magyarázza el a poszt alatt:
„Ez egy hotel, vagyis vállalkozás volt. A berendezések tárgyi eszköznek számítanak, nyilvántartásban vannak. Ahhoz, hogy valamit elajándékozzanak, előbb hivatalosan selejtezni kell – ez könyvelői munka, számviteli elszámolás, áfa-korrekció, sőt, adófizetési kötelezettség is keletkezhet. Ha ezt nem csinálják meg szabályosan, akkor a hatóság szerint még akkor is fizetniük kell, ha csak elajándékozták.”
És akkor még nem beszéltünk a fuvarozásról, rakodásról, csomagolásról – amit szintén nem a rászoruló fog kifizetni. Így jutunk el oda, hogy a racionális döntés nem a megmentés, hanem az, hogy minden maradjon a helyén. „Hagyni összerohadni az egészet” – mondják sokan keserűen.
A legszomorúbb talán mégis az, hogy ez a hely nem romos, nem pusztuló: csak épp üres. Egykori életének minden kelléke megvan, csak az emberek hiányoznak belőle. Ahogy egy hozzászóló írta: „Mennyi jó és megmenthető épületet hagynak tönkre menni, és nem próbálják újrahasznosítani... szörnyű egy világ ez minden szempontból.”
Nem a penész a legnagyobb kártevő ezekben az elhagyott szállodákban, hanem a közöny és a bürokrácia, ami megbénítja a jó szándékot. Használható bútorok, működő terek várják a semmit. Miközben máshol mindez hiánycikk.