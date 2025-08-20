20 perce
Suttogó falak, árnyékok játszanak az érzékekkel a kísérteties szanatóriumban
Zugliget eldugott hegyoldalában áll egy villa, amely ma inkább tűnik kísértetháznak, mint egykori gyógyintézetnek. Gyermekrajzok és bizarr feliratok bukkannak elő a málló falakról, mintha a múlt nem engedné szabadon egykori lakóit. A Preisich Szanatórium romjai között minden árnyék gyanús, minden lépés egy újabb rémtörténet kezdetének tűnik.
Budapest XII. kerületének egyik eldugott zugában, a Tündérhegy oldalában áll egy villa, amelynek története egyaránt magában hordozza a gyógyítás reményét, a történelem traumáit és a rendszerváltás utáni ingatlanbiznisz árnyoldalát. Ez az egykori Preisich Szanatórium, későbbi nevén Tündérhegyi Pszichiátria, amely 2009 óta áll üresen, omladozva – mára az urbex-turisták egyik kedvenc célpontjává vált.
Preisich Kornél álma: szanatórium a Tündérhegyen
A villa 1906–1908 között épült, eredetileg lakóháznak, ám az 1920-as években a Szent László Kórház egykori igazgatója, Preisich Kornél vásárolta meg, hogy itt indítsa el saját gyógyintézetét. Preisich a század elején gyorsan emelkedő pályán volt: a kórházi főorvosi állás, egyetemi magántanári kinevezés és a korszak orvosi elitjéhez való kapcsolódás mind azt mutatta, hogy jelentős alakja lesz a magyar orvoslásnak. Praxisát olyan nevek is erősítették, mint Heim Pál. Az 1919-es Tanácsköztársaság alatti szerepvállalása miatt később fegyelmi vizsgálat indult ellene, állásából felfüggesztették, de magánpraxisát nem vesztette el. Még a nagyiparos Weiss Manfréd gyermekeit is ő kezelte. 1929-ben végül megnyitotta szanatóriumát a Zugligetben, ahol főként tüdőbeteg gyermekeket ápoltak – a korszakban a tbc elleni küzdelem első vonalában.
A háború és az államosítás évei
A második világháború azonban drámai fordulatot hozott. Hiába keresztelkedett ki korábban, zsidó származása miatt Preisichnek és családjának is viselnie kellett a sárga csillagot. Csak a szerencsének köszönhették, hogy megmenekültek a deportálástól. A háború után rehabilitálták, kitüntették, de szanatóriumát soha nem kapta vissza. Az épületet az ÁVH államosította, majd az ötvenes évek végén ismét egészségügyi célokra használták: előbb tüdőbetegeket, később pszichiátriai pácienseket kezeltek falai között.
A pszichiátria aranykora
1978-ban rövid időre bezárták, majd 1979-ben újranyitották Tündérhegyi Pszichoterápiás és Pszichoszomatikus-rehabilitációs Osztályként. Ez volt a Kádár-kor egyik úttörő intézménye, ahol a biológiai kezelések mellett pszichoterápiás módszereket is alkalmaztak. Itt szorongásos, depressziós, fóbiás betegeket láttak el, a falakon gyermekrajzok, a szobákban terápiás emlékek maradtak meg.
1994-től a Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) része lett, ahol a korszak neves szakemberei, köztük Veér András is megfordult. Ő volt az, aki 2000-ben hazahozta Toma Andrást, az utolsó magyar hadifoglyot Oroszországból.
A vég kezdete
Az OPNI 2007-es megszüntetése után a Tündérhegy már csak a Szent István Kórház kihelyezett osztályaként működött, majd 2009-ben végleg bezárták. Azóta az épület állapota rohamosan romlik. A könnyűszerkezetes melléképületek kiégtek, a főépület falai megrepedeztek, több helyiségben szétszórt kórlapok és személyes dokumentumok hevernek.
Az ingatlanbiznisz árnyékában
2016-ban az állam árverésen adta el az épületet egy frissen alapított cégnek, 509 millió forintért. Azóta többször is gazdát cserélt, jelenleg a Tündérhegy 2023 Kft. tulajdonában van, amely mögött vagyonkezelő alapítványok és befektetők állnak.
Kísértet a hegyoldalban
Ma a Tündérhegyi Pszichiátria romjai egyszerre hátborzongatóak és lenyűgözőek. Az omladozó falak, az ablakokon át beszűrődő fény, a falakon maradt rajzok és graffitik egy letűnt korszakot idéznek. Nem véletlen, hogy az urbex fotósok és filmesek egyik kedvenc célpontja lett: számtalan videó és fotósorozat dokumentálja a romlást.
Az épület így egyszerre szimbóluma a 20. századi magyar történelem tragédiáinak és a jelenkori városfejlődés könyörtelen logikájának. Hogy megmenekül-e, vagy eltűnik két modern társasház árnyékában, ma még nem tudni. De amíg áll, addig a Tündérhegy csendes tanúként őrzi a gyógyítás, az üldöztetés és a feledés történeteit.
