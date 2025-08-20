Suttogó falak, árnyékok játszanak az érzékekkel a kísérteties szanatóriumban

Budapest XII. kerületének egyik eldugott zugában, a Tündérhegy oldalában áll egy villa, amelynek története egyaránt magában hordozza a gyógyítás reményét, a történelem traumáit és a rendszerváltás utáni ingatlanbiznisz árnyoldalát. Ez az egykori Preisich Szanatórium, későbbi nevén Tündérhegyi Pszichiátria, amely 2009 óta áll üresen, omladozva – mára az urbex-turisták egyik kedvenc célpontjává vált.

A szanatórium kísérteties légköréhez jócskán hozzátesz az árnyékok játéka

Fotó: BCO urbex Facebook

Preisich Kornél álma: szanatórium a Tündérhegyen

A villa 1906–1908 között épült, eredetileg lakóháznak, ám az 1920-as években a Szent László Kórház egykori igazgatója, Preisich Kornél vásárolta meg, hogy itt indítsa el saját gyógyintézetét. Preisich a század elején gyorsan emelkedő pályán volt: a kórházi főorvosi állás, egyetemi magántanári kinevezés és a korszak orvosi elitjéhez való kapcsolódás mind azt mutatta, hogy jelentős alakja lesz a magyar orvoslásnak. Praxisát olyan nevek is erősítették, mint Heim Pál. Az 1919-es Tanácsköztársaság alatti szerepvállalása miatt később fegyelmi vizsgálat indult ellene, állásából felfüggesztették, de magánpraxisát nem vesztette el. Még a nagyiparos Weiss Manfréd gyermekeit is ő kezelte. 1929-ben végül megnyitotta szanatóriumát a Zugligetben, ahol főként tüdőbeteg gyermekeket ápoltak – a korszakban a tbc elleni küzdelem első vonalában.

A háború és az államosítás évei

A második világháború azonban drámai fordulatot hozott. Hiába keresztelkedett ki korábban, zsidó származása miatt Preisichnek és családjának is viselnie kellett a sárga csillagot. Csak a szerencsének köszönhették, hogy megmenekültek a deportálástól. A háború után rehabilitálták, kitüntették, de szanatóriumát soha nem kapta vissza. Az épületet az ÁVH államosította, majd az ötvenes évek végén ismét egészségügyi célokra használták: előbb tüdőbetegeket, később pszichiátriai pácienseket kezeltek falai között.

Látványra olyan, mint egy klasszikus, ’90-es évekbeli amerikai horrorház

Fotó: szellemvarosok.blog.hu

A pszichiátria aranykora

1978-ban rövid időre bezárták, majd 1979-ben újranyitották Tündérhegyi Pszichoterápiás és Pszichoszomatikus-rehabilitációs Osztályként. Ez volt a Kádár-kor egyik úttörő intézménye, ahol a biológiai kezelések mellett pszichoterápiás módszereket is alkalmaztak. Itt szorongásos, depressziós, fóbiás betegeket láttak el, a falakon gyermekrajzok, a szobákban terápiás emlékek maradtak meg.