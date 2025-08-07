Befogadta a Bakonyban a szarvasborjút, máig a csodájára járnak

Új füle nőtt Szent Gellért szarvasának – tette közzé a hírt a bakonyi bencések Szent Mauríciusz Monostora. Miről is van szó? Persze, hogy a remete emlékhelyéről, a bakonybéli Szent-kúton, a dísztó partján álló szoborról.

A volt-nincs fül, amit pótoltak, már látható Bakonybélben és Szent Gellért szarvasának legendáját is érdemes itt megismerni.

Forrás: Szent Mauríciusz Monostor

Aki kisétált mostanában a Szent-kúthoz, már észrevehette, hogy megújult a Szent Gellért-szobor.

Annak ellenére, hogy az önkormányzat minden télen gondosan becsomagolta községünk egyik legfontosabb köztéri szobrát, Opra Szabó István alkotását, az idő vasfoga kikezdte a szentkúti remete alakját. Jó néhány éve letört a szarvasborjú füle, Gellértnek pedig több ujja hiányzott már, s a legutóbbi télen a belül rozsdásodó vasszerkezet miatt repedezni kezdett az egész szobor jelezve, hogy a 24. órában vagyunk, ha meg akarjuk menteni

– olvasható a monostor oldalán.

Varga Zoltán Zsolt szobrász-restaurátor csapata végezte el magas színvonalon a munkát, melynek során a vas korrodálódását kezelték, a hiányzó részleteket műemléki szempontoknak megfelelő, időtálló anyaggal pótolták, s az egész szobor új festést és vízlepergető kezelést kapott. A felújítás költségeit a Szent Mauríciusz Monostor állta.

Gellért szarvasa a felújítás előtt.

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Szarvas és szent – A volt-nincs fül és Gellért legendája

A Bakonyban több emlékhely van. Szent Gellért középkori legendájában pedig a szarvas és a farkas békés együttélése belső világunk megszelídítéséről

szól. A bakonybéli Szent-kút hangulata ma is segít ebben.Szent Gellért bakonybéli remetesége idején egy szarvastehén nála hagyta a borját, majd egy farkas is hozzájuk költözött a középkori legenda szerint, aminek az az olvasata, hogy az állatok a szelídség és az indulat jelképei, amelyek küzdenek bennünk. A szarvas a vágyak jelképe, a farkas az agresszióé. Gellért csendben, magányban ezeket összebékítette.