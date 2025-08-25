A gímszarvasok szerelmi hangjától az utakig – szarvasbőgés és közlekedésbiztonság

A szarvasbőgés a hímek közötti versengés része. A bika hangjával hirdeti, hogy ő a hárem ura, és jelzi vetélytársainak erejét, elszántságát. A tehenek terelgetése, a riválisok elrettentése és a szaporodási jog kivívása mind a bőgéshez kötődnek. A szarvasbőgés ideje időjárástól és földrajzi adottságoktól függően indul: a bőgés az augusztus 20-át követő lehűléssel szokott elindulni. Ennek időpontja már akár augusztus 20. is lehet, meleg nyár esetén szeptember elejére tolódik. Először a Dél-Somogy és Dél-Zala erdeiben zendülnek meg a bikák, utoljára a Zemplénben. A leginkább párás hajnalokon és alkonyatkor hallani a bőgést, de olykor nappal is visszhangzik az erdő.

Eljött a szarvasbőgés ideje, az utakon is fokozott figyelemmel kell közlekedni

Forrás: Illusztráció / Shuttestock

Magyarország gímszarvas-állománya Európában az egyik legnagyobb, eléri a 80 ezret. A Dunántúl erdőségeiben, főként Somogyban, Zalában, Tolnában és Baranyában találkozhatunk legnagyobb eséllyel a fenséges állattal, de a Bakonyban, sőt a Duna-Tisza közén is egyre gyakoribb a jelenléte. Az ukrán határhoz közeli területeken vendégként szintén megjelenik.

A gímszarvas lenyűgöző termete azonban súlyos veszélyt jelenthet az autósokra. Egy kifejlett bika marmagassága másfél méter, testhossza elérheti a 250 centimétert, súlya pedig a 300 kilogrammot. Bár egy személygépkocsi jóval nehezebb, a szarvas magas súlypontja miatt könnyen az utastérbe zuhanhat ütközéskor. Ez nemcsak totálkáros balesetet, hanem súlyos, akár halálos sérüléseket is okozhat.

Szarvasbőgés ideje: fokozott figyelemmel kell közlekedni

Különösen a 8-as főút érintett, ahol a szarvasbőgés időszakában bármelyik oldalon, bármelyik napszakban felbukkanhat egy állat. A legveszélyesebb időszak a napnyugta utáni és a kora reggeli órák. A közlekedők számára ilyenkor a fokozott figyelem életmentő lehet.

A szakemberek szerint a sebesség mérséklése az egyik leghatékonyabb védekezés. Ha valaki 110 km/óra helyett 100 km/órával közlekedik, már jelentősen növeli saját és az állat túlélési esélyeit. Fontos, hogy az autós mindig két kézzel fogja a kormányt, ne próbáljon hirtelen kitérő manővert tenni, inkább intenzíven fékezzen, és használja az elakadásjelzőt, hogy a mögötte érkezők is reagálhassanak.