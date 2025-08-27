augusztus 27., szerda

Vadveszély az utakon

1 órája

Szarvasbőgés Veszprémben: veszélyes pillanatok a vezetőknek

Veszprém vármegye útjain fokozott vadveszély várható. Elkezdődött a szarvasbőgés időszaka, a sofőröknek most különösen óvatosnak kell lenniük.

Balogh Rebeka

A szarvasbőgés időszaka Veszprém vármegye útjain komoly közlekedési kockázatot jelent. A rendőrség felhívja a sofőrök figyelmét a mérsékelt sebesség és a fokozott éberség fontosságára, különösen azokon a szakaszokon, ahol a vadak gyakran keresztezik az utakat – írja a Veszprém vármegyei rendőrség Facebook-oldala.

Vadveszélyes útszakaszok Veszprém vármegyében szarvasbőgés idején. Forrás: pexels.hu
Vadveszélyes útszakaszok Veszprém vármegyében szarvasbőgés idején.
Forrás: pexels.hu

Szarvasbőgés és fokozott közlekedési veszély

Előző cikkünkben már írtunk arról, hogy a szarvasbőgés időszaka a gímszarvasok párzási időszakához kötődik, most pedig a helyi utak veszélyeire koncentrálunk. A sofőrök számára különösen fontos, hogy ellenőrizzék a Veszprém vármegyei vadtérképet, amely mutatja a legveszélyesebb útszakaszokat vadterkep. A legkritikusabb időszakok a kora reggeli és a napnyugta utáni órák, amikor a vadak mozgása a legintenzívebb.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a sebesség mérséklése a leghatékonyabb védekezés: 110 km/óra helyett 100 km/órával már jelentősen növelhető a biztonság. Hirtelen kitérő manőver helyett inkább intenzíven fékezzünk, és használjuk az elakadásjelzőt, hogy a mögöttünk haladók is reagálhassanak.

A rendőrség rendszeresen frissíti a vadtérképet, így a sofőrök mindig ellenőrizhetik, mely szakaszokon várható fokozott vadveszély a szarvasbőgés idején.

 

