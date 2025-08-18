Ettől a fűszertől ragyog a hajad!

A régi idők embere nem csupán ízesítőnek ismerte. Az indiai ájurvéda orvoslásban a test melegét adó, életet serkentő elixírként becsülték, a kínai gyógyítók pedig légzést tisztító, emésztést segítő és fájdalmat enyhítő hatásáért tartották nagyra. Európában a középkorban a pestisjárványok idején szegfűszeggel tűzdelt narancsot hordtak maguknál, hogy elűzzék a betegséget hozó „rossz levegőt”.

A falusi gyógyítóasszony a kemence mellett szegfűszeges főzetet kavargatott torokfájós gyereknek, a tengerész a zsákjában mindig tartott egy maréknyit, hogy a hosszú úton frissen tartsa leheletét, és a nagymamák a konyha sarkában üvegekben áztatták, hogy „ha jön a hideg, legyen mihez nyúlni”.

A szegfűszeg tea egészséges és hajápolásra is alkalmas

Illusztráció: Medve Zoltán



Ma, évszázadokkal később, újra felfedezzük ezt az illatos kincset – és egyre többen kortyolnak belőle szegfűszeg teát lefekvés előtt, bízva abban, hogy ötvözik a múlt bölcsességét a jelen tudományával.

Miért lehet hatásos a szegfűszeg

Eugenol – A kulcshatóanyag

A szegfűszeg illóolajának 72–90 %-át eugenol alkotja, mely számos biológiai hatással bír. Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító: laboratóriumi és állatkísérletek szerint csökkenti a gyulladást és enyhíti a fájdalmat.

Antimikrobiális: antibakteriális, gomba- és vírusellenes hatásáról ismert, például a Helicobacter pylori ellen és szájüregi fertőzések esetén.

Antioxidáns: kiemelkedően magas antioxidáns tartalmú, erősebb is lehet, mint a E-vitamin.

Vércukorszint-hatások: kis esetszámú vizsgálatok szerint csökkentheti a vércukorszintet, ám humán bizonyítékok még korlátozottak.

Este jó szegfűszeg teát inni

1. Jobb alvásminőség

Egyes források szerint a szegfűszeg nyugtató hatással bír, csökkenti az éjszakai ébredéseket, és segíti az elalvást.

2. Emésztéstámogatás

A jóga- és ájurvédikus hagyomány szerint serkenti az emésztőenzimek termelését, enyhítheti a puffadást, gyomorpanaszokat.

3. Légúti komfort

Krónikus köhögés, torokfájás, nyálkahártya-irritáció esetén is javasolt gyulladáscsökkentő és antibakteriális tulajdonságai miatt.

4. Immuntámogatás, máj- és csontvédelem

Állatkísérletek szerint jótékony hatással lehet a máj egészségére, csökkentheti az oxidatív stresszt, illetve támogathatja a csonttömeg megőrzését. Emellett antimikrobiális hatása révén általános védelmet is nyújthat.

Mire érdemes figyelni?

• A tudományos bizonyítékok nagy része laboratóriumi vagy állatkísérlet, humán klinikai vizsgálatokból egyelőre kevés áll rendelkezésre

• Túlzott mennyiség esetén az eugenol toxikus lehet – máj- és vesekárosodást, allergiát vagy toxikus reakciókat okozhat, különösen gyerekeknél

• Gyógyszerkölcsönhatások is előfordulhatnak, például vércukor- vagy véralvadásgátló kezelés esetén