Évforduló

2 órája

Szeleczky Zita színművésznőre emlékeztek Lovason

Címkék#Pintér Kor#Madár János#Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet#Szeleczky Zita

A Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet és az 56-os Forradalom és Szabadságharc Emlékéért Alapítvány szervezésében a közelmúltban különleges kiállítás nyílt a lovasi faluházban. A In memoriam Szeleczky Zita 1915–2025 címet viselő tárlatot a legendás színművésznő születésének 110. és halálának 26. évfordulója alkalmából rendezték meg.

Veol.hu

A kiállítás anyaga Pintér Kornél, a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet országos elnökének magángyűjteményéből származik. A 40-es évek egyik legnépszerűbb magyar filmsztárjának életútját és pályafutását bemutató válogatás közel négy évtizedes gyűjtőmunka eredménye.

Sárdi Máté polgármester, Madár János költő és Pintér Kornél a megnyitón
Fotó: a szervezők

A megnyitón Madár János József Attila-díjas költő, kritikus, a Magyar Nemzeti Írószövetség elnöke méltatta a művésznő szellemi örökségét, valamint a gyűjtemény értékét és a gyűjtő elhivatottságát. A tárlat tablói külön fejezetekben idézték fel Szeleczky Zita magyarországi színházi és filmes szerepléseit, az emigráció éveiben tartott fellépéseit, valamint hazatérésének időszakát.

Az eseményen bemutatták az Így szerették – Levél-vallomások Szeleczky Zitához című emlékkönyvet is, amely többek között Pintér Kornél fiatalkori, az akkor még Hollywoodban élő dívához írt leveleit is tartalmazza.

 

