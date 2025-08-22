Szeleczky Zita színművésznőre emlékeztek Lovason

A kiállítás anyaga Pintér Kornél, a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet országos elnökének magángyűjteményéből származik. A 40-es évek egyik legnépszerűbb magyar filmsztárjának életútját és pályafutását bemutató válogatás közel négy évtizedes gyűjtőmunka eredménye.

Sárdi Máté polgármester, Madár János költő és Pintér Kornél a megnyitón

Fotó: a szervezők

A megnyitón Madár János József Attila-díjas költő, kritikus, a Magyar Nemzeti Írószövetség elnöke méltatta a művésznő szellemi örökségét, valamint a gyűjtemény értékét és a gyűjtő elhivatottságát. A tárlat tablói külön fejezetekben idézték fel Szeleczky Zita magyarországi színházi és filmes szerepléseit, az emigráció éveiben tartott fellépéseit, valamint hazatérésének időszakát.

Az eseményen bemutatták az Így szerették – Levél-vallomások Szeleczky Zitához című emlékkönyvet is, amely többek között Pintér Kornél fiatalkori, az akkor még Hollywoodban élő dívához írt leveleit is tartalmazza.