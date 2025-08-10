Már senki sem él itt: így néz ki Veszprém vármegye híres szellemfaluja 

Zsörk valaha egy apró, de élő közösség otthona volt a Bakony peremén, ma azonban teljesen kihalt, elfeledett településként bújik meg az erdők ölelésében. Ez a szellemfalu lassan az enyészeté lesz, ahol az egykor otthonként szolgáló házak falai omladoznak, és a természet veszi vissza a területet. A falut hivatalosan Pápateszérhez csatolták, de aki ide látogat, úgy érezheti, mintha egy szellemvilágba csöppent volna.

Ez a szellemfalu az urbex rajongók figyelmét is felkelti

Fotó: menetszel2016.blog.hu

Szellemfalu lett a régi település

Zsörk fokozatosan veszítette el lakosságát a 20. század második felében, amikor a fiatalabb generációk egyre inkább a városok felé költöztek jobb megélhetés és munkalehetőségek reményében. Az 1970-es és 80-as évekre a falu népessége jelentősen megfogyatkozott, az utolsó állandó lakók is elhagyták a települést, így Zsörk az 1990-es évekre teljesen elnéptelenedett, és szellemfaluvá vált. Azóta az épületek lassan az enyészeté lettek, az utak elvadultak, és a természet visszahódította a területet, miközben a falut körüllengi a múlt csendes emléke – egy olyan helyé, ahol egyszer élettel teli közösség élt, de amely mára már csak egy titokzatos szellemvilág maradványa.