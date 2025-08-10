augusztus 10., vasárnap

Szellemfalu

41 perce

Már senki sem él itt: így néz ki Veszprém vármegye híres szellemfaluja 

Eltűnt a térképről Veszprém vármegye egyik legkülönösebb helye. Ez a szellemfalu ma már csak a csendes romjairól ismerhető fel.

Seres Elizabeth

Zsörk valaha egy apró, de élő közösség otthona volt a Bakony peremén, ma azonban teljesen kihalt, elfeledett településként bújik meg az erdők ölelésében. Ez a szellemfalu lassan az enyészeté lesz, ahol az egykor otthonként szolgáló házak falai omladoznak, és a természet veszi vissza a területet. A falut hivatalosan Pápateszérhez csatolták, de aki ide látogat, úgy érezheti, mintha egy szellemvilágba csöppent volna.

Szellemfalu lett a régi település

Zsörk fokozatosan veszítette el lakosságát a 20. század második felében, amikor a fiatalabb generációk egyre inkább a városok felé költöztek jobb megélhetés és munkalehetőségek reményében. Az 1970-es és 80-as évekre a falu népessége jelentősen megfogyatkozott, az utolsó állandó lakók is elhagyták a települést, így Zsörk az 1990-es évekre teljesen elnéptelenedett, és szellemfaluvá vált. Azóta az épületek lassan az enyészeté lettek, az utak elvadultak, és a természet visszahódította a területet, miközben a falut körüllengi a múlt csendes emléke – egy olyan helyé, ahol egyszer élettel teli közösség élt, de amely mára már csak egy titokzatos szellemvilág maradványa.

Fotók: menetszel2016.blog.hu

Bár Zsörk ma már szinte teljesen elhagyatott, a környék még mindig vonzza a természet szerelmeseit és az urbex rajongókat, akik kíváncsiak az elfeledett helyek titkaira. A falu romjai között sétálva könnyen elképzelhetjük, milyen lehetett az élet itt, mielőtt az idő és az emberi jelenlét eltűnt volna. Zsörk így nemcsak a múlt szomorú tanúja, hanem izgalmas úti cél is azok számára, akik keresik a csendet, a magányt és az elfeledett múlt emlékeit. 

További képek a menetszel2016.blog.hu-n láthatók.

 

