A terület most újra tiszta, de a szolgáltató hangsúlyozza: jó lenne, ha ez az állapot minél tovább megmaradna, és nem szemét lepné el a parkolót.

Szemét lepte el a veszprémi Szikvíz parkolót.

Forrás: Pexels-illusztráció

A szemét a kukába való!

A problémát az okozza, hogy sokan a parkolóban vagy a bokrok alá dobják a szemetet, ahelyett, hogy a kihelyezett kukákat használnák. VKSZ közösségi oldalán így fogalmaz:

Szemét szemét hátán a Szikvíz parkolóban. ❌️ Takarítóbrigádunk most is szépen kitakarította a területet, ami jó lenne, ha minél tovább maradna így. A szemét a kukába való, nem a parkolóba, bokor alá❕️

A város arra kéri a lakosokat és a parkolót használókat, hogy figyeljenek jobban környezetük tisztaságára, és vigyék a hulladékot a szemetesekbe. Ez nemcsak a közterület rendezettségét, hanem a város összképét is javítja, hiszen egy tiszta, gondozott környezet mindenkinek kellemesebb.

A felhívás egyszerre figyelmeztetés és kérés: a közös felelősségvállalás nélkül a takarítás csak átmeneti megoldást jelent a problémára.