Ötszázan táncoltak együtt a pápai főtéren

A szenior örömtánc programja nemzetközi táncokat kínál különféle figurákkal és változatos lépéskombinációkkal, mint például körtáncok, páros táncok, többpártáncok. A rendszeres táncolás ideális edzés az egész testnek, jótékony hatással van az egészségre: fejleszti a mozgékonyságot, a koordinációs és orientációs készséget, valamint csökkenti az elesés veszélyét.

A szenior örömtánc félezer résztvevője a Fő téren táncolt

Fotó: Haraszti Gábor

A szenior örömtánc számos jótékony hatással bír

Nemzetközi tanulmányok bizonyítják, hogy a szenior örömtánc javítja az életminőséget, a táncolók szociális kompetenciáját, és hatékonyan segíthet megelőzni a depresszió és a demencia kialakulását.

A III. Pápavár Élmény és Szenior Örömtánc Találkozót idén is a tánc, az öröm és a közösségi élmény jegyében szervezte meg a Noémitánc. A rendezvény célja az volt, hogy bárki, aki szeret mozogni és táncolni, felszabadultan, jókedvűen és közösségben tölthesse a délutánt. A szépkorúakat Grőber Attila polgármester köszöntötte, majd Kukorelliné Németh Noémi üdvözölte az ország minden szegletéből érkezett tánccsoportokat.

Pápa városa számos település táncosait látta vendégül

Fotó: Haraszti Gábor

– Mostani találkozónk is az 50 év feletti korosztályt célozta meg; egy igazi közösségépítő, jó hangulatú délutánt álmodtunk meg. Nagy örömünkre sokan jöttek el Pápáról, Győrből, Pécsről, Debrecenből, Budapestről és egészen Ógyalláról is. A szenior örömtánc egyre nagyobb népszerűségnek örvend nemcsak világszerte, hanem Magyarországon is, ami nem csoda, hiszen jótékony hatással van az egészségre: többek között segít megelőzni az Alzheimer-kórt és a demencia kialakulását. A menetrend úgy néz ki, hogy először lépésről lépésre megmutatjuk a koreográfiát, majd miután mindenki megtanulta, zenére közösen táncoljuk el – tájékoztatott a szervező, aki elárulta: legidősebb táncosa 82 esztendős, ami azt bizonyítja, hogy a táncot soha nem késő elkezdeni.

Kukorelliné Németh Noémi szervező is tanította be a lépéseket

Fotó: Haraszti Gábor

A nap végére minden résztvevő új élményekkel, barátságokkal és sok-sok mosollyal gazdagodott. A pápai főtéren ismét bebizonyosodott: a tánc nemcsak mozgás, hanem életérzés.