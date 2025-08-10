augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tánctalálkozó

13 perce

Ötszázan táncoltak együtt a pápai főtéren

Címkék#főtér#szenior örömtánc#zene#Pápa

Harmadik alkalommal rendeztek Pápa főterén szenior örömtánc-találkozót. A közösségi eseményre Pécsről, Debrecenből és a határon túlról is érkeztek résztvevők, a délután folyamán különböző blokkokban közel 500-an táncoltak.

Haraszti Gábor

A szenior örömtánc programja nemzetközi táncokat kínál különféle figurákkal és változatos lépéskombinációkkal, mint például körtáncok, páros táncok, többpártáncok. A rendszeres táncolás ideális edzés az egész testnek, jótékony hatással van az egészségre: fejleszti a mozgékonyságot, a koordinációs és orientációs készséget, valamint csökkenti az elesés veszélyét. 

Szenior örömtánc - 500-an táncoltak Pápa főterén
A szenior örömtánc félezer résztvevője a Fő téren táncolt
Fotó: Haraszti Gábor

A szenior örömtánc számos jótékony hatással bír

Nemzetközi tanulmányok bizonyítják, hogy a szenior örömtánc javítja az életminőséget, a táncolók szociális kompetenciáját, és hatékonyan segíthet megelőzni a depresszió és a demencia kialakulását.
A III. Pápavár Élmény és Szenior Örömtánc Találkozót idén is a tánc, az öröm és a közösségi élmény jegyében szervezte meg a Noémitánc. A rendezvény célja az volt, hogy bárki, aki szeret mozogni és táncolni, felszabadultan, jókedvűen és közösségben tölthesse a délutánt. A szépkorúakat Grőber Attila polgármester köszöntötte, majd Kukorelliné Németh Noémi üdvözölte az ország minden szegletéből érkezett tánccsoportokat.

Pápa városa számos település táncosait látta vendégül
Fotó: Haraszti Gábor

– Mostani találkozónk is az 50 év feletti korosztályt célozta meg; egy igazi közösségépítő, jó hangulatú délutánt álmodtunk meg. Nagy örömünkre sokan jöttek el Pápáról, Győrből, Pécsről, Debrecenből, Budapestről és egészen Ógyalláról is. A szenior örömtánc egyre nagyobb népszerűségnek örvend nemcsak világszerte, hanem Magyarországon is, ami nem csoda, hiszen jótékony hatással van az egészségre: többek között segít megelőzni az Alzheimer-kórt és a demencia kialakulását. A menetrend úgy néz ki, hogy először lépésről lépésre megmutatjuk a koreográfiát, majd miután mindenki megtanulta, zenére közösen táncoljuk el – tájékoztatott a szervező, aki elárulta: legidősebb táncosa 82 esztendős, ami azt bizonyítja, hogy a táncot soha nem késő elkezdeni.

Kukorelliné Németh Noémi szervező is tanította be a lépéseket
Fotó: Haraszti Gábor

A nap végére minden résztvevő új élményekkel, barátságokkal és sok-sok mosollyal gazdagodott. A pápai főtéren ismét bebizonyosodott: a tánc nemcsak mozgás, hanem életérzés.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu