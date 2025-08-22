augusztus 22., péntek

„A vidék Magyarország gerince”

48 perce

Régóta várt, fontos fejlesztés valósult meg a csodaszép bakonyi faluban

Címkék#Nagy István#Vidékfejlesztési Program#Kovács Zoltán#projekt#szennyvíz#Németbánya

Németbánya közel 30 éve dédelgetett álma vált valósággá, miután 116 ingatlan bevonásával elkészült a település szennyvízelvezető csatorna-hálózata. Az ünnepélyes átadáson Nagy István agrárminiszter üdvözölte a 450 millió forintból megvalósult beruházást, amelynek – mint fogalmazott – legfontosabb célja a lakosság életkörülményeinek javítása volt.

Haraszti Gábor

A kis bakonyi településen korábban nem volt megoldott a szennyvíz elvezetése, az önkormányzat és a helyi lakosok csupán álmodoztak a szennyvízelvezető csatorna-hálózat létrehozásáról. A fordulat 2021-ben jött el, amikor az önkormányzat benyújtotta pályázatát a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett „Egyedi szennyvízkezelés” című felhívásra.

Szennyvízelvezető csatorna-hálózat létesült Németbányán
A németbányai szennyvízelvezető csatorna-hálózat 450 millió forintból valósult meg.
Fotó: Haraszti Gábor

Három évtizedes várakozás után készült el a szennyvízelvezető csatorna-hálózat

A projekt végül 450 millió forintból valósult meg, amelyhez a kormány 310 millió forintnyi támogatást biztosított. A fennmaradó rész finanszírozásához az önkormányzati önerő és a helyi lakosság befizetései is hozzájárultak.

Nagy István agrárminiszter: A vidék Magyarország gerince
Fotó: Haraszti Gábor

Nagy István: „A vidék Magyarország gerince”

Nagy István agrárminiszter beszédében rámutatott: ez a beruházás nemcsak a jelenleg itt élők, hanem a gyermekeik és unokáik életét is nagymértékben meghatározza.

– A magyar kormány 15 éve elkötelezetten dolgozik azon, hogy intézkedéseivel hozzájáruljon a vidék élhetőségének fenntartásához és erősítéséhez. Ezek az intézkedések előmozdították a vidéki térségek felzárkózását, fokozva a népességmegtartó képességet. A polgári kormány ugyanis azt vallja, hogy a vidék alkotja Magyarország gerincét – húzta alá a miniszter. – Újra és újra bebizonyosodik, hogy a vidék, a falu nem valaminek a széle, hanem sokkal inkább a közepe: a gondolkodásunknak és a szívünknek. Németbánya példája is azt mutatja, hogy vidéken élni egyre inkább életminőséget jelent. Mindezen célok elérése érdekében indítottuk útjára 2014-ben a Vidékfejlesztési Programot, amely azóta a hazai agrár-vidékfejlesztési támogatási rendszer gerincét adja. Ezúton is szeretném megköszönni a németbányaiaknak azt az áldozathozatalt, amellyel felelősségteljesen hozzájárultak ahhoz, hogy ma ünnepélyes keretek között birtokba vehessük ezt a beruházást. Németbánya példája mutatja, hogy a kistelepülések is képesek élni a lehetőséggel, ha megfelelő támogatás, összefogás és előrelátó gondoskodás párosul a célkitűzésekkel – mondta Nagy István.

Kovács Zoltán a falu összefogását méltatta

Kovács Zoltán: „A lakosok minden dicséretet megérdemelnek”

A projekt megvalósításában nagy szerepe volt Kovács Zoltán akkori országgyűlési képviselőnek, aki szintén méltatta a helyi összefogást.

– Ez egy nagyon nagy mérföldkő egy kistelepülés életében. Minden megvan ma már ahhoz, hogy egy élhető, szerethető település legyen az itt élők és az idelátogatók számára. A lakosok minden dicséretet megérdemelnek, mert mellé álltak ennek az ügynek. Érezték, hogy amit beletesznek anyagilag, az később az életük kényelmét szolgálja. Úgyhogy az egész falu összefogását mindenek felett dicséret érdemli – fogalmazott Kovács Zoltán.

Vörös László kivitelező, Kovács Zoltán, Marcsik Zoltánné Király Ágnes, Nagy István és Németh Tamás projektmenedzser vágta át a szalagot 
Fotó: Haraszti Gábor

Környezetbarát, fenntartható megoldás

Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester emlékeztetett arra, hogy a település három évtizede várt a beruházásra: a korábban aknákban gyűjtött szennyvíz szikkasztása és szippantása helyett most hosszú távon fenntartható, környezetbarát megoldás szolgálja a község lakóit.

A beszédeket követően átvágták a nemzeti színű szalagokat, majd az önkormányzat tagjai felavatták az emléktáblát.

Emléktábla jelzi a mérföldkövet jelentő beruházást 
Fotó: Haraszti Gábor

 

