Szent István öröksége előtt hajtottak fejet Balatonfüreden (+ galéria)

Az államalapítás és Szent István király ünnepén, augusztus 20-án Balatonfüreden is megtartották a hagyományos városi programokat. Az ünnepség szentmisével kezdődött a Krisztus Király Plébánián, majd a templom előtti téren megszentelték az új kenyeret.

Freund Tamás ünnepi beszédében Szent István és az államalapítás jelentőségéről beszélt

Fotó: Nagy Lajos

Ünnepi beszéd a Szent István téren

A Szent István téri városi ünnepséget a meleg nyári nap ellenére kellemes szellő kísérte, amely még ünnepibbé tette a hangulatot. Az eseményt Bán László műsorvezető vezette fel, majd elsőként a kitüntetések átadása következett: Pál Sándor és András Milán is elismerésben részesültek.

Ezután a Balatonfüredi Néptánc Egyesület műsora következett, majd ünnepi beszédet mondott Prof. Dr. Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Gondolatai középpontjában az államalapítás jelentőség, a „valóság és mítosz”, valamint a magyar nyelv megőrzésének fontossága állt. Beszédében bejelentette, hogy mától elindul a TUBA – Tudománybarát Települések Mozgalom, amelyhez Balatonfüred csatlakozik, és elsőként a város kapja meg az általa adományozott „Honoris Causa Tudománybarát Település” címet.

Az ünnepségen átadták a városi kitüntetéseket is:

Kis Ferenc, Balatonfüredi Sport Club elnöke – Pro Urbe díj

Burka Tibor, sporttörténész, okleveles vegyészmérnök – Balatonfüred Város Díszpolgára cím

Dr. Payer Egon, klinikus szakállatorvos – Balatonfüred Város Díszpolgára cím

Az eseményen közreműködött Navratil Andrea népdalénekes, valamint a Balatonfüred Város Koncertfúvós zenekara.

Kulturális műsorok és tűzijáték

A városi ünnepség után a Tagore-sétányra is át lehetett menni – a Balatonfüredi Borhetek faházai közt 22 borász kínálta portékáját, közel 300 különböző tételből válogathattak az érdeklődők. Balogh Róbert, az év balatonfüredi bortermelője saját díjnyertes tételeivel várta a vendégeket, mellette pálinka, édesség és könnyűzenei aláfestés egészítette ki a hangulatot.

Az Anna Grand Hotel Panteonjánál koszorúzták meg Bölcsházai Belházy Margit, „Bimbi” emléktábláját, aki 1925-ben első nőként úszta át a Balatont. Az eseményt Sasvári-Merza Krisztina konferálta, közreműködött fuvolán Farkas Emma, a Ferencsik János Zeneiskola növendéke. Ünnepi beszédet dr. Kovács Emőke történész mondott, majd az emléktáblát Molnár Judit önkormányzati képviselő, a Balatonfüred Városért Közalapítvány elnöke koszorúzta meg.