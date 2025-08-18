Balatonfüred szívében ünnepel a város augusztus 20-án – mutatjuk a programokat!

Balatonfüred idén is változatos és hagyományőrző programokkal várja az érdeklődőket Augusztus 20-án, Szent István napján. A város minden korosztály számára kínál élményt, a vallási ünnepektől kezdve a kulturális és szórakoztató eseményekig – írja a Balatonfüred Város honlapja.

Ünnepi szentmise és kenyérszentelés Balatonfüreden Szent István napján.

Forrás: balatonfüred.hu

Városi ünnepség Szent István napján

A nap Krisztus Király Plébánián kezdődik 9 órakor ünnepi szentmisével, majd a templom előtti téren kerül sor a kenyérszentelésre. 10:30-kor a Szent István téri városi ünnepség veszi kezdetét, rossz idő esetén 11:00-kor a plébánián tartják meg.

A városi ünnepség keretében fellép a Balatonfüred Néptánc Egyesület, ünnepi beszédet mond Prof. Dr. Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, közreműködik Navratil Andrea népdalénekes, tanár, mesemondó és ökológus, valamint Balatonfüred Város Koncertfúvószenekara.

Emléktábla és kulturális programok Szent István napján

16:00-kor az Anna Grand Hotel Panteónnál kerül sor Bölcsházai Belházy Margit „Bimbi”emléktáblájának koszorúzására. Ezt követően 18:00-kor a Three Roses Trio koncertje hallható Kisfaludi színpadon.

Esti programok és tűzijáték Szent István napján

19:00-tól a Vitorlás téren táncház várja az érdeklődőket a Veszprém-Bakony Táncegyesülettel, 20:30-kor pedig az egyesület műsora következik.

A napot a Tagore sétány előtti vízfelületen 22:00-kor rendezett tűzijáték zárja.

További információk a városi programoldalon.