Szent István Nap

1 órája

Balatonfüred szívében ünnepel a város augusztus 20-án – mutatjuk a programokat!

Címkék#augusztus 20-i ünnepségek#Szent István napi kenyérverseny#Balatonfüred#Szent István napja#Szent István#program

Balatonfüred idén is ünnepi programokkal várja a látogatókat, hogy együtt emlékezzenek hazánk alapítójára. A Szent István nap keretében szentmise, kenyérszentelés és koncertek színesítik a város napját.

Balogh Rebeka

Balatonfüred idén is változatos és hagyományőrző programokkal várja az érdeklődőket Augusztus 20-án, Szent István napján. A város minden korosztály számára kínál élményt, a vallási ünnepektől kezdve a kulturális és szórakoztató eseményekig – írja a Balatonfüred Város honlapja.

Ünnepi szentmise és kenyérszentelés Balatonfüreden Szent István napján. Forrás: balatonfüred.hu
Ünnepi szentmise és kenyérszentelés Balatonfüreden Szent István napján.
Forrás: balatonfüred.hu

Városi ünnepség Szent István napján

A nap Krisztus Király Plébánián kezdődik 9 órakor ünnepi szentmisével, majd a templom előtti téren kerül sor a kenyérszentelésre. 10:30-kor a Szent István téri városi ünnepség veszi kezdetét, rossz idő esetén 11:00-kor a plébánián tartják meg. 

A városi ünnepség keretében fellép a Balatonfüred Néptánc Egyesület, ünnepi beszédet mond Prof. Dr. Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, közreműködik Navratil Andrea népdalénekes, tanár, mesemondó és ökológus, valamint Balatonfüred Város Koncertfúvószenekara.

Emléktábla és kulturális programok Szent István napján

16:00-kor az Anna Grand Hotel Panteónnál kerül sor Bölcsházai Belházy Margit Bimbiemléktáblájának koszorúzására.  Ezt követően 18:00-kor a Three Roses Trio koncertje hallható Kisfaludi színpadon.

Esti programok és tűzijáték Szent István napján

19:00-tól a Vitorlás téren táncház várja az érdeklődőket a Veszprém-Bakony Táncegyesülettel, 20:30-kor pedig az egyesület műsora következik. 

A napot a Tagore sétány előtti vízfelületen 22:00-kor rendezett tűzijáték zárja.

 További információk a városi programoldalon.

 

