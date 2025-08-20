augusztus 20., szerda

István névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Augusztus 20.

2 órája

Felvonulás, solymászbemutató és íjászkodás volt az ünnepi program Veszprémben (+ galéria)

Címkék#Szent István nap#Petőfi Színház#felvonulás

A Veszprémi Petőfi Színház igazán felejthetetlenné tette idén az államalapítás ünnepét. Az István, a király nap elnevezésű rendezvénysorozat az egész család számára emlékezetes kikapcsolódást nyújtott.

Veol.hu

A Petőfi Színház látványos, zenés és lovas felvonulást szervezett a ActiCity Tánc- és Mozgásművészeti Központtól az Erzsébet ligeten át a színházkertig. A felvonulás elején haladt Veszprém jelképe, Szent István király és Gizella királyné szobrának replikája. 

Szent István király és Gizella királyné szobrának replikája a felvonulás elején haladt
Szent István király és Gizella királyné szobrának replikája a felvonulás elején haladt
Fotó: Fülöp Ildikó

Felvonulás Veszprémben

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

Szent István-nap a Petőfi Színházzal

A múzeum és a zeneiskola közötti téren izgalmas solymászbemutatókat tartottak, a színházkertben pedig íjászbemutatókat, ahol lehetőség volt kipróbálni az íjászkodást. Valamint a nap témájához illeszkedő kézműves-foglalkozás várta a család minden tagját.

Solymászbemutató Veszprémben

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu