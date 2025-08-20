1 órája
Felvonulás, solymászbemutató és íjászkodás volt az ünnepi program Veszprémben (+ galéria)
A Veszprémi Petőfi Színház igazán felejthetetlenné tette idén az államalapítás ünnepét. Az István, a király nap elnevezésű rendezvénysorozat az egész család számára emlékezetes kikapcsolódást nyújtott.
A Petőfi Színház látványos, zenés és lovas felvonulást szervezett a ActiCity Tánc- és Mozgásművészeti Központtól az Erzsébet ligeten át a színházkertig. A felvonulás elején haladt Veszprém jelképe, Szent István király és Gizella királyné szobrának replikája.
Felvonulás VeszprémbenFotók: Fülöp Ildikó/Napló
Szent István-nap a Petőfi Színházzal
A múzeum és a zeneiskola közötti téren izgalmas solymászbemutatókat tartottak, a színházkertben pedig íjászbemutatókat, ahol lehetőség volt kipróbálni az íjászkodást. Valamint a nap témájához illeszkedő kézműves-foglalkozás várta a család minden tagját.
Solymászbemutató VeszprémbenFotók: Fülöp Ildikó/Napló