Szent István-napi ünnepség Szentkirályszabadján (+ galéria)

Kontrát Károly országgyűlési képviselő beszédében elmondta, hogy augusztus 20-án együtt ünnepeljük a magyar államiságot és a nemzetet. Szent István király államalapítóként megteremtette az európai keresztény Magyarországot. Minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen érték – emelte ki az országgyűlési képviselő –, és egy nemzet összetartó ereje adja az állam belső lényegét. A Szent István adta alapoknak köszönhetően a magyarok mindig helyt tudnak állni, és nemzeti szuverenitásunk az egyik legnagyobb kincsünk – mondta Kontrát Károly. Az ünnep üzenete a hit, remény és szeretet egysége, mely a jövőben is erőssé teheti nemzetünket – zárta beszédét az országgyűlési képviselő.

Pál-Gyarmati Katalin és Kontrát Károly egyaránt méltatta Szent István örökségét a szentkirályszabadjai ünnepségen

Fotó: Nagy Lajos

Pál-Gyarmati Katalin, Szentkirályszabadja polgármestere ünnepi beszédében elmondta: ezen a napon együtt hajtanak fejet a történelem előtt, mert Szent István nemcsak országot alapított, hanem jövőt adott a magyarságnak. Az államalapító öröksége mai is él: minden egyes kistelepülés, minden közösség, minden magyar ember felelősséget hordoz ezért az ezeréves örökségért.

A polgármester azt kívánta, ez az ünnep legyen mindenki számára a megerősödés ideje: megerősödés a hitben, az összefogásban és abban a szilárd meggyőződésben, hogy közösen építhetünk tovább egy olyan országot, amely méltó múltjához és bizakodó jövőhöz vezet.



Szent István-ünnep: átadták a Szentkirályszabadjáért kitüntetéseket

Mint minden évben, ezen az ünnepnapon adták át a Szentkirályszabadjáért kitüntetéseket, idén Nagy Tiborné és Molnár Gáborné kapta az elismerést.

Nagy Tiborné, Csilla 1965. december 8-án született Várpalotán, gyermekkorát Hajmáskéren töltötte testvéreivel. Az általános iskola után a Veszprémi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában végzett ruházati eladóként, később szociális gondozó és ápoló képesítést is szerzett. 1985-ben házasságot kötött Nagy Tiborral, két fiuk született: Dávid és Alex. 1989-ben költöztek a Szentkirályszabadjára, ahol ma is élnek. Dolgozott több munkahelyen, de igazi hivatását 14 éve találta meg: szociális gondozóként segíti a falu idősebb lakóit.