1 órája
Szent István-napi ünnepség Szentkirályszabadján (+ galéria)
Egész Szentkirályszabadja összegyűlt, hogy együtt ünnepelhessék államalapító Szent István ünnepét. Az eseményen több fellépést tekinthettek meg az érdeklődők, az új kenyér megszentelését követően pedig beszédet mondott Kontrát Károly országgyűlési képviselő és Pál-Gyarmati Katalin polgármester.
Kontrát Károly országgyűlési képviselő beszédében elmondta, hogy augusztus 20-án együtt ünnepeljük a magyar államiságot és a nemzetet. Szent István király államalapítóként megteremtette az európai keresztény Magyarországot. Minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen érték – emelte ki az országgyűlési képviselő –, és egy nemzet összetartó ereje adja az állam belső lényegét. A Szent István adta alapoknak köszönhetően a magyarok mindig helyt tudnak állni, és nemzeti szuverenitásunk az egyik legnagyobb kincsünk – mondta Kontrát Károly. Az ünnep üzenete a hit, remény és szeretet egysége, mely a jövőben is erőssé teheti nemzetünket – zárta beszédét az országgyűlési képviselő.
Pál-Gyarmati Katalin, Szentkirályszabadja polgármestere ünnepi beszédében elmondta: ezen a napon együtt hajtanak fejet a történelem előtt, mert Szent István nemcsak országot alapított, hanem jövőt adott a magyarságnak. Az államalapító öröksége mai is él: minden egyes kistelepülés, minden közösség, minden magyar ember felelősséget hordoz ezért az ezeréves örökségért.
A polgármester azt kívánta, ez az ünnep legyen mindenki számára a megerősödés ideje: megerősödés a hitben, az összefogásban és abban a szilárd meggyőződésben, hogy közösen építhetünk tovább egy olyan országot, amely méltó múltjához és bizakodó jövőhöz vezet.
Szent István-ünnep: átadták a Szentkirályszabadjáért kitüntetéseket
Mint minden évben, ezen az ünnepnapon adták át a Szentkirályszabadjáért kitüntetéseket, idén Nagy Tiborné és Molnár Gáborné kapta az elismerést.
Nagy Tiborné, Csilla 1965. december 8-án született Várpalotán, gyermekkorát Hajmáskéren töltötte testvéreivel. Az általános iskola után a Veszprémi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában végzett ruházati eladóként, később szociális gondozó és ápoló képesítést is szerzett. 1985-ben házasságot kötött Nagy Tiborral, két fiuk született: Dávid és Alex. 1989-ben költöztek a Szentkirályszabadjára, ahol ma is élnek. Dolgozott több munkahelyen, de igazi hivatását 14 éve találta meg: szociális gondozóként segíti a falu idősebb lakóit.
Molnár Gáborné, Karolin 1958. október 13-án született Veszprémben, gyermekkorát Szentkirályszabadján töltötte négy testvérével. Itt végezte az általános iskolát, majd Veszprémben szerzett gyors- és gépírói képesítést. 26 éven át dolgozott a Balaton Volánnál, később több munkahelyen is megfordult, mígnem 2013-ban a Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál találta meg hivatását. Szociális gondozóként ma is lelkiismeretesen ápolja a település idősebb lakóit. 1980-ban kötött házasságot Molnár Gáborral, három gyermekük született: Gábor, László és Edina. Férjét 2024-ben elvesztette, azóta unokái, Olivér, Dominik és Róbert jelentik számára a legnagyobb örömet.
Szent István-napi ünnepség SzentkirályszabadjánFotók: Nagy Lajos/Napló