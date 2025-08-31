Szent Mihály havában

„Ezután nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is.” (Jel 12/7-9 )

Szent Mihály arkangyal

Illusztráció: Medve Zoltán

Mihály neve ( a héber Ki olyan, mint az Isten?) egyben hitvallás is, hiszen senki nem lehet olyan, mint Isten, vagyis ő a leghatalmasabb erő, az Úr, aki a Világmindenséget teremtette. Tudjuk, hogy Mihály győzött, letaszította a Sátánt (Sárkányt) és az őket követőket a Mennyből, de a végítélet napján újra eloldozza a Fenevadat, hogy kitombolhassa magát a Földön és elragadja a lelkeket, akik nem Istenhez tartoznak.

Félelmetes erő és elszántság kell egy ilyen feladathoz, ezért is kapta az angyali seregek vezére, Mihály arkangyal, akit szentként is tisztelünk. Amikor őt szólítjuk, ezt a hatalmas erőt, bátorságot hívjuk az életükbe: ha valami nagy teljesítmény előtt állunk, embert próbáló kihívással nézünk szembe, életünk sarokköveihez érkeztünk, Szent Mihály védelmezőn áll mellettünk. Támaszkodhatunk rendíthetetlen erejére a nemes harcokban, amikor valami olyan ügyért állunk ki, amely túlmutat rajtunk és a közösségért dolgozunk.

Szeptembert ezért konfliktusos, nehéz hónapnak tartják, amikor megvívjuk kisebb-nagyobb harcainkat. Sokan most életük legnagyobb csatájára készülnek. Éppen ezért érdemes felhasználnunk ennek, a Szent Mihály uralta időszaknak az energiáit arra, hogy a saját sárkányainkat legyőzzük. Csodákkal teli őszi időket!