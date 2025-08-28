augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mutatjuk, hogy mit érdemes tudni

1 órája

Szeptembertől megváltozik a SZÉP-kártya: több juttatás, szigorúbb szabályok

Címkék#SZÉP-kártya#pénz#Széchenyi Pihenő Kártya#díj#digitalizáció#összeg#szabály

Szeptember 1-től alapjaiban változik meg a SZÉP-kártyák világa: jön a teljes digitális átállás, emelkedik a keretösszeg, de új díjakra is érdemes figyelniük a kártyabirtokosoknak. SZÉP-kártya: Szeptembertől hatalmas változások lépnek életbe–ezekre jobb odafigyelni.

Titzl Vivien

A Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-kártya) az utóbbi években a legnépszerűbb munkáltatói juttatássá vált, és úgy tűnik, a digitalizáció tovább növeli majd a használatát – ám bizonyos szabályokat figyelmen kívül hagyva akár komoly levonásokkal is szembesülhetnek a felhasználók.

SZÉP-kártya: Szeptembertől hatalmas változások lépnek életbe–ezekre jobb odafigyelni
SZÉP-kártya: Szeptembertől hatalmas változások lépnek életbe–ezekre jobb odafigyelni
Forrás: Borsonline.hu

Szeptembertől több változás is életbe lép a SZÉP-kártya használatáról

Több pénz érkezhet a kártyára

Az egyik legfontosabb változás, hogy a juttatás éves összege nő: a korábbi 450 ezer forint helyett már 570 ezer forintot kaphatnak a munkavállalók. A plusz 120 ezer forint kifejezetten sportolásra fordítható, havi bontásban 10 ezer forintos kerettel. Ez jól illeszkedik az egészségesebb életmódot ösztönző kormányzati törekvésekhez.

Díj a „parkoltatott” pénzre

Kevésbé örömteli változás, hogy a fel nem használt egyenlegekre díjat számítanak fel. Ha a kártyatulajdonos a feltöltést követő egy évig – a következő március 20-ig vagy szeptember 20-ig – nem költi el a pénzét, 15 százalékos egyszeri levonás terheli a számlán maradt összeget. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a pénz eltűnik: a maradék továbbra is felhasználható, csak a díj miatt kevesebb lesz belőle. Fontos tudni, hogy ugyanazon összegre a díjat csak egyszer lehet felszámítani.

Jön a teljes digitális átállás

A digitalizáció mostantól kötelező: szeptember 1-től minden SZÉP-kártyának működnie kell digitális formában, vagyis mobiltelefonon és akár okosórán is lehet vele fizetni – természetesen csak olyan helyen, ahol elektronikus terminál is van. Ez jelentősen gyorsítja és egyszerűsíti a használatot, és a bankok adatai szerint a munkavállalók nyitottak az átállásra. A K&H Bank adatai szerint egyre népszerűbb a digitális fizetési megoldás az ügyfelek körében, ugyanis a digitalizált SZÉP kártyák száma idén augusztusban már közelíti a 21 ezret, júliusban pedig már átlépte a 100 millió forintot a velük egy hónapban elköltött összeg.  A banknál augusztus végéig közel 21 ezer kártyát digitalizáltak, és az idei digitális költések értéke már meghaladta az 500 millió forintot. 

Hol lehet használni?

Az elfogadóhelyek száma is folyamatosan bővül:

  • az OTP-s kártyákat több mint 60 ezer helyen,
  • a K&H-s kártyákat 46 ezer helyen,
  • az MBH-s kártyákat közel 40 ezer helyen fogadják el.

Ez azt jelenti, hogy legyen szó étteremről, szállásról vagy akár fürdőről, a legtöbb helyen már gond nélkül lehet SZÉP-kártyával fizetni.

Extra lehetőség: lakásfelújítás

Sokan nem tudják, de 2025 végéig a SZÉP-kártya egy különleges lehetőséget is kínál: a január 1-jén rajta lévő és év közben a munkáltató által juttatott összeg akár 50 százaléka lakásfelújításra is fordítható. Igaz, a kivitelezők munkadíjára nem, de építőanyagokra vagy lakberendezési tárgyakra igen – természetesen csak ott, ahol elfogadják a kártyát.

Mire figyeljen a kártyabirtokos?
    •    Ellenőrizze rendszeresen az egyenlegét, nehogy a 15 százalékos díj elvigyen belőle.
    •    Érdemes időzíteni a költéseket: a szeptember 20-a utáni feltöltések hosszabb ideig, akár másfél évig is díjmentesen elkölthetők.
    •    Használja ki a digitális lehetőségeket – sokkal kényelmesebb, mint a plasztik kártya.

A SZÉP-kártya továbbra is a magyar munkavállalók egyik legkedveltebb juttatása, amely most több pénzt, több lehetőséget és modernebb használatot kínál. Az új szabályok azonban nemcsak előnyöket, hanem felelősséget is jelentenek: aki odafigyel, annak valóban sokat nyújthat a kártya az ősz beköszöntével.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu