Szeptembertől megváltozik a SZÉP-kártya: több juttatás, szigorúbb szabályok

A Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-kártya) az utóbbi években a legnépszerűbb munkáltatói juttatássá vált, és úgy tűnik, a digitalizáció tovább növeli majd a használatát – ám bizonyos szabályokat figyelmen kívül hagyva akár komoly levonásokkal is szembesülhetnek a felhasználók.

Szeptembertől több változás is életbe lép a SZÉP-kártya használatáról

Több pénz érkezhet a kártyára

Az egyik legfontosabb változás, hogy a juttatás éves összege nő: a korábbi 450 ezer forint helyett már 570 ezer forintot kaphatnak a munkavállalók. A plusz 120 ezer forint kifejezetten sportolásra fordítható, havi bontásban 10 ezer forintos kerettel. Ez jól illeszkedik az egészségesebb életmódot ösztönző kormányzati törekvésekhez.

Díj a „parkoltatott” pénzre

Kevésbé örömteli változás, hogy a fel nem használt egyenlegekre díjat számítanak fel. Ha a kártyatulajdonos a feltöltést követő egy évig – a következő március 20-ig vagy szeptember 20-ig – nem költi el a pénzét, 15 százalékos egyszeri levonás terheli a számlán maradt összeget. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a pénz eltűnik: a maradék továbbra is felhasználható, csak a díj miatt kevesebb lesz belőle. Fontos tudni, hogy ugyanazon összegre a díjat csak egyszer lehet felszámítani.

Jön a teljes digitális átállás

A digitalizáció mostantól kötelező: szeptember 1-től minden SZÉP-kártyának működnie kell digitális formában, vagyis mobiltelefonon és akár okosórán is lehet vele fizetni – természetesen csak olyan helyen, ahol elektronikus terminál is van. Ez jelentősen gyorsítja és egyszerűsíti a használatot, és a bankok adatai szerint a munkavállalók nyitottak az átállásra. A K&H Bank adatai szerint egyre népszerűbb a digitális fizetési megoldás az ügyfelek körében, ugyanis a digitalizált SZÉP kártyák száma idén augusztusban már közelíti a 21 ezret, júliusban pedig már átlépte a 100 millió forintot a velük egy hónapban elköltött összeg. A banknál augusztus végéig közel 21 ezer kártyát digitalizáltak, és az idei digitális költések értéke már meghaladta az 500 millió forintot.