Szeptembertől megváltozik a SZÉP-kártya: több juttatás, szigorúbb szabályok
Szeptember 1-től alapjaiban változik meg a SZÉP-kártyák világa: jön a teljes digitális átállás, emelkedik a keretösszeg, de új díjakra is érdemes figyelniük a kártyabirtokosoknak. SZÉP-kártya: Szeptembertől hatalmas változások lépnek életbe–ezekre jobb odafigyelni.
A Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-kártya) az utóbbi években a legnépszerűbb munkáltatói juttatássá vált, és úgy tűnik, a digitalizáció tovább növeli majd a használatát – ám bizonyos szabályokat figyelmen kívül hagyva akár komoly levonásokkal is szembesülhetnek a felhasználók.
Szeptembertől több változás is életbe lép a SZÉP-kártya használatáról
Több pénz érkezhet a kártyára
Az egyik legfontosabb változás, hogy a juttatás éves összege nő: a korábbi 450 ezer forint helyett már 570 ezer forintot kaphatnak a munkavállalók. A plusz 120 ezer forint kifejezetten sportolásra fordítható, havi bontásban 10 ezer forintos kerettel. Ez jól illeszkedik az egészségesebb életmódot ösztönző kormányzati törekvésekhez.
Díj a „parkoltatott” pénzre
Kevésbé örömteli változás, hogy a fel nem használt egyenlegekre díjat számítanak fel. Ha a kártyatulajdonos a feltöltést követő egy évig – a következő március 20-ig vagy szeptember 20-ig – nem költi el a pénzét, 15 százalékos egyszeri levonás terheli a számlán maradt összeget. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a pénz eltűnik: a maradék továbbra is felhasználható, csak a díj miatt kevesebb lesz belőle. Fontos tudni, hogy ugyanazon összegre a díjat csak egyszer lehet felszámítani.
Jön a teljes digitális átállás
A digitalizáció mostantól kötelező: szeptember 1-től minden SZÉP-kártyának működnie kell digitális formában, vagyis mobiltelefonon és akár okosórán is lehet vele fizetni – természetesen csak olyan helyen, ahol elektronikus terminál is van. Ez jelentősen gyorsítja és egyszerűsíti a használatot, és a bankok adatai szerint a munkavállalók nyitottak az átállásra. A K&H Bank adatai szerint egyre népszerűbb a digitális fizetési megoldás az ügyfelek körében, ugyanis a digitalizált SZÉP kártyák száma idén augusztusban már közelíti a 21 ezret, júliusban pedig már átlépte a 100 millió forintot a velük egy hónapban elköltött összeg. A banknál augusztus végéig közel 21 ezer kártyát digitalizáltak, és az idei digitális költések értéke már meghaladta az 500 millió forintot.
Hol lehet használni?
Az elfogadóhelyek száma is folyamatosan bővül:
- az OTP-s kártyákat több mint 60 ezer helyen,
- a K&H-s kártyákat 46 ezer helyen,
- az MBH-s kártyákat közel 40 ezer helyen fogadják el.
Ez azt jelenti, hogy legyen szó étteremről, szállásról vagy akár fürdőről, a legtöbb helyen már gond nélkül lehet SZÉP-kártyával fizetni.
Extra lehetőség: lakásfelújítás
Sokan nem tudják, de 2025 végéig a SZÉP-kártya egy különleges lehetőséget is kínál: a január 1-jén rajta lévő és év közben a munkáltató által juttatott összeg akár 50 százaléka lakásfelújításra is fordítható. Igaz, a kivitelezők munkadíjára nem, de építőanyagokra vagy lakberendezési tárgyakra igen – természetesen csak ott, ahol elfogadják a kártyát.
Mire figyeljen a kártyabirtokos?
• Ellenőrizze rendszeresen az egyenlegét, nehogy a 15 százalékos díj elvigyen belőle.
• Érdemes időzíteni a költéseket: a szeptember 20-a utáni feltöltések hosszabb ideig, akár másfél évig is díjmentesen elkölthetők.
• Használja ki a digitális lehetőségeket – sokkal kényelmesebb, mint a plasztik kártya.
A SZÉP-kártya továbbra is a magyar munkavállalók egyik legkedveltebb juttatása, amely most több pénzt, több lehetőséget és modernebb használatot kínál. Az új szabályok azonban nemcsak előnyöket, hanem felelősséget is jelentenek: aki odafigyel, annak valóban sokat nyújthat a kártya az ősz beköszöntével.