Ketteslétrával araszolva lépked egy szobafestő a közúton a Bakonyban, nagyon vigyázzatok rá!

Guinness-rekord készül – ketteslétrával araszolva lépked egy szobafestő a közúton a Bakonyban, nagyon vigyázzatok rá!

Rimányi Zita

Araszolva, de ügyesen halad Sárközi István – becenevén Puding – a közúton a Bakonyban, ráadásul felfelé egy meredekebb szakaszon. A szobafestő egy újabb rekordra készül ezzel, mi pedig azzal segíthetjük, ha haladás közben vigyázunk rá, azaz lassítunk, ha meglátjuk. Hajrá Puding!

Már hajnalban úton volt a Bakonyt ketteslétrán meghódító szobafestő, aki világrekordra hajt Fotó: Várpalotai polgárőrség
Már hajnalban úton volt a Bakonyt ketteslétrán meghódító szobafestő, aki világrekordra hajt
Fotó: Várpalotai polgárőrség

Szobafestő rekordja

A Várpalota és Tés közti útszakaszon figyelmesen, óvatosan közlekedjünk ma. Ez azért is fontos ezen a szép, melegnek ígérkező napon, mert pénteken hajnali 5 órakor Sárközi István a várpalotai kálváriától ketteslétrán indult el és 5,2 kilométert szeretne megtenni a királyszállási pihenőig. A Kopasz-hegyen tart felfelé, erről több fotó is kikerült internetes oldalára és a balesetmentes útját biztosító várpalotai polgárőrség felületére. 

Természetesen mi is a helyszínen vagyunk, és a továbbiakban is beszámolunk a rekordkísérletről!

A tési úton halad a rekorder szobafestő
Fotó: családi

Guinness-rekord 

Egy Guinness-rekord felállításának lehetünk ma tanúi, de a szobafestő már büszkélkedhet eggyel.

2014-ben ezt írtuk róla és akkor már nem ez volt az első létrás útja: 

Új Guiness-rekordot állított fel pénteken Sárközi István. A várpalotai fiatalember több mint 20 órán keresztül egy kettes létrán gyalogolt tíz kilométert Nádasdladányból Ősin keresztül Várpalotára.

A szabályok szerint óránként mindössze öt percnyi pihenőt tarthatott, 55 percet a létrán kellett töltenie, s folyamatosan haladnia, ami fizikailag is igen megterhelő volt. Mégis megint, több mint tíz év után idén is nekivágott egy hasonló kihívásnak. 

Sárközi István 2014-ben már felállította a szobafestő létrán állva történő leghosszabb ideig tartó folyamatos haladás maratoni rekordját, időrekordját, egyben a leghosszabb távon festőlétrán való haladás távolságrekordját.

Hajrá Puding 2025-ben is!

 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
