Újságírói jegyzet

3 órája

Eget meszel Puding úr?

Címkék#Bakonyban#ketteslétra#létrás rekorder#Puding#helyzet magaslat#ketteslétrák#bakonyi#sztár#kanyar#szobafestő

Puding úr! Gratulálok! – írták többen a szobafestőnek, aki 5 kilométert araszolt végig a ketteslétra tetején. Teljesítette célját. Eget akart meszelni? Szerintem jókedvűre festette sokak napját. 

Rimányi Zita

A szobafestő és a létra sztár lett a Bakonyban, és ez az igazi rekord. Olvasóink humoros kommentjei erről tanúskodnak róla szóló cikkünk alatt. Minden fejben dől el, kivéve a ketteslétra; létrával még a bakonyi kanyarokat is be lehet venni; a ketteslétrák kiugrálnak a kocsik elé, mint az őzek? – ilyesmiket írtak.

Szobafestő a helyzet magaslatán, a különös rekordok csúcsán, azaz Puding úr, a létrás rekorder a Bakonyban.
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Szobafestő a helyzet magaslatán

Legközelebb fürdőkáddal indul útnak? – ezt is megkérdezték Puding úrtól, ugyanis ez a szobafestő beceneve. Azt is tanácsolták a létrás rekordernek, fesse kékre az eget. Szerintem bizonyos értelemben régóta ezt is teszi, és örülhetünk neki.

 

