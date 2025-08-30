3 órája
Eget meszel Puding úr?
Puding úr! Gratulálok! – írták többen a szobafestőnek, aki 5 kilométert araszolt végig a ketteslétra tetején. Teljesítette célját. Eget akart meszelni? Szerintem jókedvűre festette sokak napját.
A szobafestő és a létra sztár lett a Bakonyban, és ez az igazi rekord. Olvasóink humoros kommentjei erről tanúskodnak róla szóló cikkünk alatt. Minden fejben dől el, kivéve a ketteslétra; létrával még a bakonyi kanyarokat is be lehet venni; a ketteslétrák kiugrálnak a kocsik elé, mint az őzek? – ilyesmiket írtak.
Szobafestő a helyzet magaslatán
Legközelebb fürdőkáddal indul útnak? – ezt is megkérdezték Puding úrtól, ugyanis ez a szobafestő beceneve. Azt is tanácsolták a létrás rekordernek, fesse kékre az eget. Szerintem bizonyos értelemben régóta ezt is teszi, és örülhetünk neki.
