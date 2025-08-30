Eget meszel Puding úr?

A szobafestő és a létra sztár lett a Bakonyban, és ez az igazi rekord. Olvasóink humoros kommentjei erről tanúskodnak róla szóló cikkünk alatt. Minden fejben dől el, kivéve a ketteslétra; létrával még a bakonyi kanyarokat is be lehet venni; a ketteslétrák kiugrálnak a kocsik elé, mint az őzek? – ilyesmiket írtak.

Szobafestő a helyzet magaslatán, a különös rekordok csúcsán, azaz Puding úr, a létrás rekorder a Bakonyban.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Szobafestő a helyzet magaslatán

Legközelebb fürdőkáddal indul útnak? – ezt is megkérdezték Puding úrtól, ugyanis ez a szobafestő beceneve. Azt is tanácsolták a létrás rekordernek, fesse kékre az eget. Szerintem bizonyos értelemben régóta ezt is teszi, és örülhetünk neki.