augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízhiány

56 perce

Fertőtlenítés miatt nem üzemelnek a veszprémi ivó- és szökőkutak

Címkék#Veszprém#folyadék#belváros#VKSZ#kút

Veol.hu

Veszprém város szolgáltatói folyamatosan gondoskodnak az ivó- és szökőkutak tisztaságáról és megfelelő működéséről. Ennek érdekében rendszeresen fertőtlenítik és átmossák a kutakat, hogy higiénikus és biztonságos ivóvizet biztosítsanak a lakosság számára. A legközelebbi karbantartás szerdán lesz, ezért a belváros ivókútjait egy napra lezárják. A városvezetés és a szolgáltatók köszönik a lakosok türelmét és megértését ebben az átmeneti időszakban – írja a VKSZ

A szökőkutak és ivókutak egy napig nem működnek majd Veszprém belvárosában
A szökőkutak és ivókutak egy napig nem működnek majd Veszprém belvárosában
Forrás: VKSZ/Facebook

Szökőkutak és ivókutak kerülnek lezárásra Veszprém belvárosában

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint perzselő napsütés, forróság valószínű 35 fok körüli csúcsértékkel. Ezért érdemes magunknál elegendő folyadékot tartani, így is védekezni a hőség ellen. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu