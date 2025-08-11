Fertőtlenítés miatt nem üzemelnek a veszprémi ivó- és szökőkutak

Veszprém város szolgáltatói folyamatosan gondoskodnak az ivó- és szökőkutak tisztaságáról és megfelelő működéséről. Ennek érdekében rendszeresen fertőtlenítik és átmossák a kutakat, hogy higiénikus és biztonságos ivóvizet biztosítsanak a lakosság számára. A legközelebbi karbantartás szerdán lesz, ezért a belváros ivókútjait egy napra lezárják. A városvezetés és a szolgáltatók köszönik a lakosok türelmét és megértését ebben az átmeneti időszakban – írja a VKSZ.

A szökőkutak és ivókutak egy napig nem működnek majd Veszprém belvárosában

Forrás: VKSZ/Facebook

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint perzselő napsütés, forróság valószínű 35 fok körüli csúcsértékkel. Ezért érdemes magunknál elegendő folyadékot tartani, így is védekezni a hőség ellen.