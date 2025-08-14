Fokozott védekezés a szőlőkabóca ellen: állami támogatás a gazdáknak

Navracsics Tibor, országgyűlési képviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter június 14-én Facebookon tett közzé rendkívüli tájékoztatást a szőlőültetvényeket fenyegető aranyszínű sárgaság-fertőzés (FD) kapcsán. A szőlőkabóca által terjesztett betegség egyre nagyobb kockázatot jelent a magyar szőlőtermesztés számára, ezért a hatóságok és a gazdaságpolitikai szervek is fokozott védekezést sürgetnek.

A szőlőkabóca gyorsan terjed a szőlőültetvények között, veszélyeztetve a termést

Fotó:pexels.com

A szőlőkabóca komoly kárt okoz

A miniszter közlése szerint a 2025. augusztus 13-án megjelent rendeletmódosítás lehetővé teszi, hogy a növény-egészségügyi okból a hatóság által elrendelt kötelező kivágást követően a szőlőültetvény újratelepítésére is igényelhető legyen szőlő szerkezetátalakítási támogatás. A támogatás mértéke legalább 60 százalék, de bizonyos esetekben akár 70 százalék is lehet. A cél, hogy a fertőzés miatt károsult termelők ne kényszerüljenek tevékenységük felfüggesztésére, és folytathassák gazdálkodásukat.

Navracsics Tibor kiemelte: az eddigi támogatások mellett még idén uniós döntés is születhet arról, hogy a betegség elleni védekezés 100 százalékos támogatást kapjon. „Felkészültünk a fokozott védekezésre, és cselekszünk. Ebben a küzdelemben a magyar gazdák számíthatnak ránk” – hangsúlyozta a miniszter.

A bejelentés egyértelmű üzenet a termelőknek: a kormány minden eszközzel támogatja a magyar szőlőgazdákat, hogy megőrizhessék ültetvényeiket és továbbra is sikeresen termelhessenek. A szakemberek és a gazdák közötti szoros együttműködés kulcsfontosságú a fertőzés visszaszorításában, és a mostani intézkedések biztosítják, hogy a magyar borászat stabil maradjon a kihívások ellenére is.