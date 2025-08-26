Rossz hír a borászoknak: a vártnál is kevesebb lesz az idei, többszörösen megtizedelt szőlőtermés (+ galéria)

A szőlőszüret két héttel ezelőtt már elkezdődött az olyan a korai fajtákkal, mint az Irsai Olivér és a zenit. A múlt héten pedig már a középérésű fajtákat is szüretelték, ilyen például a cserszegi fűszeres. A középérésű fajták szüretelése ezen a héten folytatódik, illetve a rozénak való kékfrankost is már a hét közepétől szüretelik Csiszár Péter elmondása szerint, aki Alsóörs határában gazdálkodik. Nagyjából három hét múlva fejezik be a szüretet.

A környék elsősorban fehérboros vidék, emiatt a fehérbort adó szőlőfajtákat termeszti Csiszár Péter is

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Az idei termésen meglátszik az aszály, ami főként a Balaton északi partját sújtotta, elsősorban a keleti medencét. Csiszár Péter úgy fogalmazott, a várt termésnél is kevesebb lesz, vagyis gyenge, közepes termésre számítanak.

Szüret a klímaváltozás, a vadak és a szőlőkabóca árnyékában

Csiszár Péter több mint ötven éve dolgozik a szakmában. Érdeklődése a szőlészet iránt anyai öregapjától eredhet, aki Paloznakon az egyházi birtokon dolgozott vincellérként. Balatonfüreden a kertészeti szakközépiskolában végzett, majd Kecskeméten tanult tovább a Kertészeti Egyetem Kertészeti Főiskolai Karán. A főiskola után a Csopak Tája Termelőszövetkezetnél dolgozott először a lovasi üzemegységben, majd Balatonszőlősön. Eleinte bérelték a szőlőket, majd megvásárolták azokat, és jelenleg több mint 6 hektár saját tulajdonú szőlőjük van. Kialakították a komplett gépesítést, Csiszár Péter az idősebbik fiával együtt – aki szintén szőlész-borász szakmérnök – dolgozik a szőlőkben. A borászati üzemet azonban el kellett adniuk, így most csak szőlővel foglalkoznak, a kevés bort a maguk örömére készítik. Amikor még nagymértékű bortermelés folyt az üzemben, akkor ott voltak az üvegeik a nagy áruházláncok polcain, a fővárosban és külföldön is. Csiszár Péter elmondása alapján a szőlőnél a felvásárlási árak nagyon nyomottak, vagyis a tavalyi, tavalyelőtti árkon kell továbbra is termelniük, 120-150 forintot kapnak egy kilogramm szőlőért.

A környék elsősorban fehérboros vidék, emiatt a fehérbort adó szőlőfajtákat termesztik. 70-75%-ban illatosakat és kevésbé illatosakat, a fő fajta az olaszrizling. Csiszár Péter szerint a fogyasztói szokások úgy alakultak, hogy a gyümölcsös, illatos borokat keresik a fogyasztók, tehát a borászatok is ez irányba mozdultak el. Azok az idők már elmúltak, amikor hosszú érlelési idővel, fahordóban érlelt borokat készítettek a termelők, ugyanis a fogyasztók egyre kevésbé keresik ezeket, helyette könnyű, gyümölcsös, alacsony alkoholtartalmú borokra vágynak. Most a fiatalok körében divatosak a szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőborok, melyek elsősorban az illatos fajtákból készülnek. Csiszár Péter úgy gondolja, a világban megjelent egyfajta alkoholellenesség, ami komoly kihívások elé állítja a szakmát. Meg kell győzni az embereket, hogy a bor elsősorban nem alkohol, hanem gasztronómiai és kulturális termék.