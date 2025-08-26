25 perce
Rossz hír a borászoknak: a vártnál is kevesebb lesz az idei, többszörösen megtizedelt szőlőtermés (+ galéria)
Csiszár Péter szőlész-borásszal beszélgettünk az idei szüretről, termésről és a mostani problémákról, amikkel a szőlőbirtokosoknak meg kell küzdeniük. Azt is megtudtuk, milyen szőlőfajtákat termesztenek a Balaton északi partján, és a fogyasztók milyen borokra vágynak mostanában.
A szőlőszüret két héttel ezelőtt már elkezdődött az olyan a korai fajtákkal, mint az Irsai Olivér és a zenit. A múlt héten pedig már a középérésű fajtákat is szüretelték, ilyen például a cserszegi fűszeres. A középérésű fajták szüretelése ezen a héten folytatódik, illetve a rozénak való kékfrankost is már a hét közepétől szüretelik Csiszár Péter elmondása szerint, aki Alsóörs határában gazdálkodik. Nagyjából három hét múlva fejezik be a szüretet.
Az idei termésen meglátszik az aszály, ami főként a Balaton északi partját sújtotta, elsősorban a keleti medencét. Csiszár Péter úgy fogalmazott, a várt termésnél is kevesebb lesz, vagyis gyenge, közepes termésre számítanak.
Szüret a klímaváltozás, a vadak és a szőlőkabóca árnyékában
Csiszár Péter több mint ötven éve dolgozik a szakmában. Érdeklődése a szőlészet iránt anyai öregapjától eredhet, aki Paloznakon az egyházi birtokon dolgozott vincellérként. Balatonfüreden a kertészeti szakközépiskolában végzett, majd Kecskeméten tanult tovább a Kertészeti Egyetem Kertészeti Főiskolai Karán. A főiskola után a Csopak Tája Termelőszövetkezetnél dolgozott először a lovasi üzemegységben, majd Balatonszőlősön. Eleinte bérelték a szőlőket, majd megvásárolták azokat, és jelenleg több mint 6 hektár saját tulajdonú szőlőjük van. Kialakították a komplett gépesítést, Csiszár Péter az idősebbik fiával együtt – aki szintén szőlész-borász szakmérnök – dolgozik a szőlőkben. A borászati üzemet azonban el kellett adniuk, így most csak szőlővel foglalkoznak, a kevés bort a maguk örömére készítik. Amikor még nagymértékű bortermelés folyt az üzemben, akkor ott voltak az üvegeik a nagy áruházláncok polcain, a fővárosban és külföldön is. Csiszár Péter elmondása alapján a szőlőnél a felvásárlási árak nagyon nyomottak, vagyis a tavalyi, tavalyelőtti árkon kell továbbra is termelniük, 120-150 forintot kapnak egy kilogramm szőlőért.
A környék elsősorban fehérboros vidék, emiatt a fehérbort adó szőlőfajtákat termesztik. 70-75%-ban illatosakat és kevésbé illatosakat, a fő fajta az olaszrizling. Csiszár Péter szerint a fogyasztói szokások úgy alakultak, hogy a gyümölcsös, illatos borokat keresik a fogyasztók, tehát a borászatok is ez irányba mozdultak el. Azok az idők már elmúltak, amikor hosszú érlelési idővel, fahordóban érlelt borokat készítettek a termelők, ugyanis a fogyasztók egyre kevésbé keresik ezeket, helyette könnyű, gyümölcsös, alacsony alkoholtartalmú borokra vágynak. Most a fiatalok körében divatosak a szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőborok, melyek elsősorban az illatos fajtákból készülnek. Csiszár Péter úgy gondolja, a világban megjelent egyfajta alkoholellenesség, ami komoly kihívások elé állítja a szakmát. Meg kell győzni az embereket, hogy a bor elsősorban nem alkohol, hanem gasztronómiai és kulturális termék.
Az alkoholszint alacsonyan tartásának egyik hozama az egyre korábbi szüret. A borász szerint egyrészt a klímaváltozás, másrészt pedig a fogyasztói szokások alakulása kényszeríti a borászatokat abba az irányba, hogy minél alacsonyabb cukorfokkal szüreteljenek. A klímaváltozás miatt az olaszrizling hagyományosan október elsejei szüretelését már szeptember elején, illetve augusztus végén el kell kezdeni. A bornak a másik fő értékmérője a savtartalma, minél tovább a fenntartják a termelők a tőkén a szőlőket, annál alacsonyabb lesz a savtartalmuk, ezáltal a bor elértéktelenedik.
Elemi érdekük a termelőknek, hogy minél szélesebb palettával rendelkezzenek, emiatt készítenek a gyöngyözőborokat, számos termelő már pezsgőt is készít, és ennek köszönhető a kék szőlők megjelenése is. Kékfrankos szőlőből sok van a környéken, de találkozni még cabernet sauvignon és cabernet franc szőlőfajtákkal is. Ezekből készítenek vörösbort és rozét, de Csiszár Péter szerint ezekből a borokból jelentős a túltermelés. A termelők tehát kevesebb bort próbálnak készíteni, hogy azt a keveset el tudják adni.
– Nagy valószínűséggel veszteséget fognak termelni idén a szőlészek – mondta Csiszár Péter. – Az aszály a termés jelentős részét, 20-30%-át elvitte, és alacsonyabb a lékihozatal is, vagyis nem lesz leve a szőlőnek, ami a jövedelmezőséget erősen befolyásolja. A klímaváltozás miatt Magyarország területén 2060-ra a fehérbort adó szőlőfajták termesztése lehetetlenné válik. Egyedül a mediterrán fajták, tehát a vörös szőlők termesztése lesz lehetséges a Balaton északi partján, amikre már most sincs igény. Ezenkívül egy komoly, a szőlőtőkéket fertőző betegség is megjelent, az aranyszínű sárgaság. A kórokozót az amerikai szőlőkabóca terjeszti. De nemcsak a rovarok, a vadak is komoly problémákat okoznak, hiszen nem tudnak ellenük a szőlőbirtokosok hatékonyan védekezni – foglalta össze a jelen és a jövő kihívásait a szőlész-borász.
A szakma a nemesítések irányába tart, hogy minél inkább szárazságtűrő fajták jelenjenek meg, de Csiszár Péter szerint a szőlőtermesztés egy tradicionális szakma, és a fogyasztók is tradicionálisak. Ha eltelepítenek egy szőlőt, az csak három év múlva terem először, és húsz évre előre kellene kitalálni, hogy mire lesz igény.
Egy szőlőbirtok és ami mögötte van
Csiszár Péter megmutatta szőlőbirtokát, ahol megtudhattuk, hogy egy sárga, ragadós lapon tudják megnézni, hogy mennyi kabóca jár a szőlőhöz. Ha háromnál több van a lapon, az más soknak számít. Azonban a szőlőtőke csak akkor tud megfertőződni, hogyha egy kabóca megszúr egy beteg tőkét, és átrepül egy egészséges tőkére, amit szintén megszúr, mivel szájszervével viszi tovább a vírust. Először Csopakon jelent meg az aranyszínű sárgaság, ahol már zárlat alá került egy terület, ami azt jelenti, hogy onnan szaporítóanyagot nem lehet venni, de szüretelni ettől függetlenül szabad.
Csiszár Péter birtokán látszik, hogy az aszály következtében a tavaly ültetett szőlők nem tudtak megnőni. A birtokon
- olaszrizlinget,
- szürkebarátot,
- kékfrankost,
- zenitet és
- cserszegi fűszerest is termesztenek.
A vad ellen kis zacskókat akasztanak a tőkékre, amik szaga elriasztja az állatokat. Őz, szarvas és vaddisznó is be szokott járni, és megeszik a hajtásokat.
Fotók: Nagy Lajos/ Napló