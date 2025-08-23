augusztus 23., szombat

Bence névnap

Ilyennek még biztosan nem láttad a Pannon Egyetem E-kamaráját (+ galéria)

Címkék#szórakozóhely#Pannon Egyetem#party

Mára a Pannon Egyetem E épületének kamaraterme a kultúra színerévé vált. Workshopokat, táncházakat, színházi előadásokat szerveznek az épületbe, de ez nem mindig volt így.

Szilas Lilla

A Veszprémi The Buttholes archívuma alapján a 2000-es évek elején még őrült partikat szerveztek az E-kamarába, ami akkor még szórakozóhelyként is működött. A színpad megtelt basszusgitárosokkal, hosszú hajú vagy pirosra festett hajú metal- és rockénekesekkel. 

Igazi szórakozóhely volt anno az E épület kamaraterme
Igazi szórakozóhely volt egykor az E épület kamaraterme
Fotó: A veszprémi The Buttholes archívuma

A táncparkettet ellepték a bulizó fiatalok, akik a Pannon Egyetem órái után belevetették magukat az éjszakába, kitombolták magukat és örök emlékeket gyűjtöttek. 

Hová tűntek a szórakozóhelyek Veszprémből?

Végignézve az archívum képeit, szívszorító látni, hogy az említett szórakozóhelyek közül már egyik sem létezik. A mai fiatalok már nem tudhatják, milyen hangulat volt a Metróban vagy a Padláson. Van sok söröző és bár a városban, de igazi bulihelyszín nagyon kevés. 

Ilyennek még biztosan nem láttad a Pannon Egyetem E-kamaráját

Fotók: A veszprémi The Buttholes archívuma

 

 

