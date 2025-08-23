1 órája
Ilyennek még biztosan nem láttad a Pannon Egyetem E-kamaráját (+ galéria)
Mára a Pannon Egyetem E épületének kamaraterme a kultúra színerévé vált. Workshopokat, táncházakat, színházi előadásokat szerveznek az épületbe, de ez nem mindig volt így.
A Veszprémi The Buttholes archívuma alapján a 2000-es évek elején még őrült partikat szerveztek az E-kamarába, ami akkor még szórakozóhelyként is működött. A színpad megtelt basszusgitárosokkal, hosszú hajú vagy pirosra festett hajú metal- és rockénekesekkel.
A táncparkettet ellepték a bulizó fiatalok, akik a Pannon Egyetem órái után belevetették magukat az éjszakába, kitombolták magukat és örök emlékeket gyűjtöttek.
Hová tűntek a szórakozóhelyek Veszprémből?
Végignézve az archívum képeit, szívszorító látni, hogy az említett szórakozóhelyek közül már egyik sem létezik. A mai fiatalok már nem tudhatják, milyen hangulat volt a Metróban vagy a Padláson. Van sok söröző és bár a városban, de igazi bulihelyszín nagyon kevés.
