Újabb balatoni várost falnak fel az árvaszúnyogok?! Durva videón a férfi, akivel senki se cserélne

A Balaton környékén az árvaszúnyogok (Chironomidae) tömeges megjelenése ismét felborította a nyári rendezvények nyugalmát. A TikTokon közzétett videón Balatonfüreden látható egy férfi, aki teljesen belemerül az árvaszúnyogok sűrű felhőjébe, olyan mértékben, amivel senki sem cserélne.

Árvaszúnyogok a Balatonnál – a jelenség egész nyáron megfigyelhető.

Forrás: Napló

Árvaszúnyog helyzet a Balatonnál

A Balaton partján 2025 nyarán ismételten tömeges árvaszúnyog-rajzás zajlik, mely különösen a déli parton, így Siófokon is jól megfigyelhető. Tegnap már az északi parti strandokon is több tíz méter széles sávban lebegtek a vízen az elpusztult árvaszúnyogok, de itt még szerencsére nem okoznak akkora gondot, mint a déli parton. A jelenség hátterében a tavalyi algásodás, az enyhe tél és az idei meleg június áll. A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakértői már tavasszal előre jelezték a tömeges rajzást, és jelenleg is nyomon követik a folyamatokat. A jelenség természetes ökológiai folyamat és bár zavaró lehet, nem jelent veszélyt az emberekre.