augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Balatoni invázió

17 perce

Újabb balatoni várost falnak fel az árvaszúnyogok?! Durva videón a férfi, akivel senki se cserélne

Címkék#jelenség#chironomidae#nyár#árvaszúnyog#Balatonfüreden

Durva felvételek keringnek a neten. Árvaszúnyogok tömegesen lepték el a Balaton egy részét.

Balogh Rebeka

A Balaton környékén az árvaszúnyogok (Chironomidae) tömeges megjelenése ismét felborította a nyári rendezvények nyugalmát. A TikTokon közzétett videón Balatonfüreden látható egy férfi, aki teljesen belemerül az árvaszúnyogok sűrű felhőjébe, olyan mértékben, amivel senki sem cserélne.

Árvaszúnyogok a Balatonnál – a jelenség egész nyáron megfigyelhető. Forrás: Napló
Árvaszúnyogok a Balatonnál – a jelenség egész nyáron megfigyelhető.
Forrás: Napló

Árvaszúnyog helyzet a Balatonnál

A Balaton partján 2025 nyarán ismételten tömeges árvaszúnyog-rajzás zajlik, mely különösen a déli parton, így Siófokon is jól megfigyelhető. Tegnap már az északi parti strandokon is több tíz méter széles sávban lebegtek a vízen az elpusztult árvaszúnyogok, de itt még szerencsére nem okoznak akkora gondot, mint a déli parton. A jelenség hátterében a tavalyi algásodás, az enyhe tél és az idei meleg június áll. A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakértői már tavasszal előre jelezték a tömeges rajzást, és jelenleg is nyomon követik a folyamatokat. A jelenség természetes ökológiai folyamat és bár zavaró lehet, nem jelent veszélyt az emberekre.

@joboszorkany

Árvaszúnyog Invázió 📍 Balatonfüred

♬ eredeti hang - The Good Witch

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu