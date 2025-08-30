1 órája
Tacskók lepték el Veszprémet – IX. Tacsi tali a Kolostorok és Kertekben (+ fotók, videók)
Szombaton kilencedik alkalommal rendezték meg a Tacsi talit Veszprémben, a Kolostorok és Kertek rendezvényterületen. A különleges esemény mára igazi országos hírű kutyás fesztivállá nőtte ki magát: nemcsak tacskók és gazdáik érkeztek a városba, hanem sok más négylábú is, hogy együtt ünnepeljék a hűséget, a közösséget és az állatszeretetet.
A rendezvény háziasszonya, Enyedi-Csaba Eszter kilenc éve álmodta meg a programot, amely akkor még kis baráti találkozónak indult, mára azonban a város egyik legszínesebb, legtöbbeket megmozgató eseménye lett. A megnyitón Halmay Gábor önkormányzati képviselő és Szabó Péter, a Kolostorok és Kertek Kft. ügyvezetője is köszöntötte a résztvevőket. „Ez az ügy bebizonyította, hogy egy négylábú köré szerveződve is össze lehet fogni egy egész közösséget. A Tacsi tali immár szinte kitörölhetetlen Veszprém rendezvénytérképéről” – fogalmazott Halmay Gábor.
A nap egyik szívmelengető pillanata a „Tacsi tali fájánál” zajlott, ahol új emléktáblát helyeztek el. A szervezők ezzel is jelezték: a rendezvény évről évre gyarapodik, és mély gyökeret eresztett a város kulturális életében. Enyedi-Csaba Eszter, a "főtacsi", meghatottan mondott köszönetet a jelenlévőknek, és elérzékenyülve vallotta be: „Lehet, hogy ma sírni is fogok, annyira boldog vagyok, hogy itt vagytok.” A program színes kavalkádot kínált: rendőrkutyás bemutatót tartott Takács Krisztián rendőr törzszászlós, aki Zorrót, a belga juhászkutyát vezette. Az ötéves malinois lenyűgözte a közönséget.
Tacsi tali Veszprémben: színes programkavalkád várta a résztvevőket
Emellett mentőkutyás, terápiás kutyás és büntetés-végrehajtási bemutatók, táncelőadás, valamint koncertek szórakoztatták volna a látogatókat. A gyerekeket LEGO játszóház, arcfestés és kézműves-foglalkozások várták, a felnőttek pedig a helyi árusok kínálatából válogathattak.
Dél körül azonban az időjárás közbeszólt: leszakadt az ég, és az eső jó időre elmosta a forgatagot. Bár a hangulatot a zápor némileg megváltoztatta, a résztvevők elszántsága és szeretete így is átjárta a rendezvényt: a Tacsi tali közössége nem hagyta, hogy az időjárás elrontsa a találkozást.
A fesztivál idén is bebizonyította, hogy a kutyák valóban összekötnek bennünket – napsütésben és esőben egyaránt. Jövőre pedig a jubileumi, tizedik találkozóra még nagyobb lelkesedéssel készülhetnek a szervezők és a gazdik, bízva abban, hogy akkor talán az időjárás is melléjük áll.