Négylábú kedvencek

1 órája

Tacsi Tali: kutyás élmények és családi programok Veszprémben (+ videó)

Címkék#rendezvény#tacskó#Veszprém#élmény

Augusztus utolsó szombatján ismét benépesül a veszprémi Kolostorok és Kertek Rendezvényterület. A kilencedik alkalommal megrendezendő Tacsi Tali minden korosztály számára izgalmas kikapcsolódást kínál.

Veol.hu

Augusztus 30-án, szombaton immár kilencedik alkalommal találkoznak a tacskók és gazdáik Veszprémben, a Kolostorok és Kertek Rendezvényterületen. A Tacsi Tali az ország minden tájáról vonzza a négylábúakat és gazdáikat, de kutya nélkül is érdemes kilátogatni: a szervezők egész nap tartalmas programokkal, koncertekkel és gasztroélményekkel várják a vendégeket

A rendezvényen különleges programok várják a tacsi kedvelőket és családjaikat Fotó: Fülöp Ildikó/ Napló
A rendezvényen különleges programok várják a tacsikedvelőket és családjaikat
 Fotó: Fülöp Ildikó/ Napló

Veszprémben találkoznak a tacsigazdik

A rendezvény célja a jó hangulat és a kutyabarát közösség erősítése, emellett a fajtamentést és az állatvédelmet is támogatja. A program fővédnöke Porga Gyula, Veszprém polgármestere. A napot 10.30-kor Halmay Gábor önkormányzati képviselő nyitja meg, ezt követően pedig sorra váltják egymást a látványos kutyás bemutatók: a rendőrkutyák és mentőkutyák mellett Zizi, a terápiás tacskó is bemutatkozik. A délelőttöt előadások, majd a nagy népszerűségnek örvendő tacsiszépségverseny színesíti, ahol keverék és fajtatiszta kategóriában is indulhatnak a négylábúak.

Délután a SoulDance Táncstúdió fellépése és koncertek gondoskodnak a hangulatról: a színpadon többek között Király Zsolt Szkíta és a Duo Don Pedro’z Zenekar is szórakoztatja a közönséget. A nap folyamán három alkalommal tartanak tombolasorsolást értékes nyereményekkel. Egész napos kísérőprogramok várják a látogatókat: Lego játszóház, arcfestés, henna, szelfibox, kézműves árusok és gasztroudvar kínál változatos élményeket a család minden tagjának. A rendezvényen több állatvédő szervezet javára is gyűjtenek adományokat.

A Tacsi Tali nemcsak a tacskókról, hanem a közösségről, a jó hangulatról és az összefogásról is szól. A szervezők mindenkit szeretettel várnak, aki szívesen töltene egy vidám napot négylábú kedvencekkel és kutyabarátokkal.

 

