Ünnepi tanévnyitó és fejlesztések a Művészetek Völgye Általános Iskolában (+ galéria)

Ünnepélyes tanévnyitót tartottak augusztus 29-én a monostorapáti Művészetek Völgye Általános Iskolában. Az eseményen részt vett Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter, aki átadta a Versenyképes járások program keretében beszerzett új oktatási eszközöket.

A pályázati támogatással megvalósult fejlesztéseket az ünnepélyes tanévnyitón mutatták be

Fotó: Fülöp Ildikó

A tanévnyitó ünnepségen mutatták be a fejlesztéseket

Kranabeth-Bati Zsuzsanna igazgatónő beszédében kiemelte: a programnak köszönhetően több mint 5 millió forint támogatás érkezett az intézménybe, amiből új padokat és asztalokat, három interaktív táblát, valamint a digitális kultúra és a fizika tantárgy oktatását segítő eszközöket vásárolhattak. Emellett hangfalak is érkeztek, amelyek a tanórák mellett az ünnepségek és a közösségi események hangulatát is erősítik majd. Az igazgatónő köszönetet mondott az önkormányzatnak, a polgármesternek és a Balatonfüredi Tankerületi Központnak, amely a télen elromlott kazán cseréjéről is gondoskodik a közeljövőben.

Navracsics Tibor köszöntőjében hangsúlyozta: „Abban bízom, hogy mind a középiskola felé haladó nagyobbak, mind az elsősök és a köztes évfolyamok diákjai is megszeretik majd ezt a célt, amit nem mindig könnyű megszeretni. Sokkal egyszerűbb mással eltölteni az időt, mint egy cél érdekében tanulni – de a tanárok és a szülők segítenek abban, hogy a gyerekek ezen az úton előrehaladjanak.”

A miniszter rámutatott, hogy bár a világ gyorsan változik, az iskola küldetése változatlan: „Embert neveljen, embert formáljon a gyermekből, olyan embereket, akikre nyugodtan rábízhatjuk a jövőt.” Hozzátette: az oktatásban nemcsak tudást, hanem közösségformáló erőt is kell adni, hogy a fiatalok megtanulják kifejezni gondolataikat, megtanuljanak vitázni, együttműködni és célokat kitűzni.