augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Iskola

52 perce

Ünnepi tanévnyitó és fejlesztések a Művészetek Völgye Általános Iskolában (+ galéria)

Címkék#tantárgy#általános iskola#intézmény

Monostorapátiban az elmúlt időszakban jelentős fejlesztések valósultak meg pályázati forrásból. Az új eszközöket az ünnepélyes tanévnyitón adták át az iskola diákjainak és pedagógusainak.

Seres Elizabeth

Ünnepélyes tanévnyitót tartottak augusztus 29-én a monostorapáti Művészetek Völgye Általános Iskolában. Az eseményen részt vett Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter, aki átadta a Versenyképes járások program keretében beszerzett új oktatási eszközöket.

A pályázati támogatással megvalósult fejlesztések ünnepélyes tanévnyitón kerültek bemutatásra. Fotó: FULOP ILDIKO
A pályázati támogatással megvalósult fejlesztéseket az ünnepélyes tanévnyitón mutatták be
Fotó: Fülöp Ildikó

A tanévnyitó ünnepségen mutatták be a fejlesztéseket 

Kranabeth-Bati Zsuzsanna igazgatónő beszédében kiemelte: a programnak köszönhetően több mint 5 millió forint támogatás érkezett az intézménybe, amiből új padokat és asztalokat, három interaktív táblát, valamint a digitális kultúra és a fizika tantárgy oktatását segítő eszközöket vásárolhattak. Emellett hangfalak is érkeztek, amelyek a tanórák mellett az ünnepségek és a közösségi események hangulatát is erősítik majd. Az igazgatónő köszönetet mondott az önkormányzatnak, a polgármesternek és a Balatonfüredi Tankerületi Központnak, amely a télen elromlott kazán cseréjéről is gondoskodik a közeljövőben.

Navracsics Tibor köszöntőjében hangsúlyozta: „Abban bízom, hogy mind a középiskola felé haladó nagyobbak, mind az elsősök és a köztes évfolyamok diákjai is megszeretik majd ezt a célt, amit nem mindig könnyű megszeretni. Sokkal egyszerűbb mással eltölteni az időt, mint egy cél érdekében tanulni – de a tanárok és a szülők segítenek abban, hogy a gyerekek ezen az úton előrehaladjanak.”

A miniszter rámutatott, hogy bár a világ gyorsan változik, az iskola küldetése változatlan: „Embert neveljen, embert formáljon a gyermekből, olyan embereket, akikre nyugodtan rábízhatjuk a jövőt.” Hozzátette: az oktatásban nemcsak tudást, hanem közösségformáló erőt is kell adni, hogy a fiatalok megtanulják kifejezni gondolataikat, megtanuljanak vitázni, együttműködni és célokat kitűzni.

Ünnepi tanévnyitó a Művészetek Völgye Általános Iskolában

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

Az ünnepség végén pedagógusok, diákok és szülők együtt indították el a 2025/2026-os tanévet, amely az új fejlesztésekkel és a közösség összefogásával még inkább a gyerekek fejlődését szolgálja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu