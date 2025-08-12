Benzin és gázolaj ár
Itt a lista: ezek most a legolcsóbb benzinkutak a vármegyében
Ha tankolni készülsz, nem mindegy, hova állsz be, több tíz forint különbség is lehet a kutak között. Mutatjuk, hol találod a legolcsóbb 95-ös benzint és gázolajat a megyében.
Bár ezen a héten szerdán nem változik az üzemanyag nagykereskedelmi ára, a kutak között így is jelentős eltérés lehet. Az árkülönbség egy teljes tankolásnál akár több ezer forintot is jelenthet, ezért érdemes tudni, hova érdemes menni – írja a holtankoljak.hu.
Hol a legolcsóbb most a tankolás?
95-ös benzin:
- Ajka, Hársfa u. 7. – 556 Ft/liter
- Balatonfüred, Bajcsy-Zsilinszky u. 53. – 556 Ft/liter
- Dudar, Vasútállomás u. 7. – 557 Ft/liter
Gázolaj:
- Ajka, Hársfa u. 7. – 563 Ft/liter
- Veszprém, Pápai u. 30. – 572 Ft/liter
- Balatonfüred, Bajcsy-Zsilinszky u. 53. – 576 Ft/liter
Mennyi az átlagár most?
Augusztus 12-én a 95-ös benzin literenkénti átlagára 584 forint, a gázolajé pedig 595 forint. Ez azt jelenti, hogy a legolcsóbb kutakon akár 28–32 forinttal is kevesebbet fizethetsz literenként!
