augusztus 12., kedd

Klára névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Benzin és gázolaj ár

1 órája

Itt a lista: ezek most a legolcsóbb benzinkutak a vármegyében

Címkék#benzinkút#gázolaj#árak#üzemanyag

Ha tankolni készülsz, nem mindegy, hova állsz be, több tíz forint különbség is lehet a kutak között. Mutatjuk, hol találod a legolcsóbb 95-ös benzint és gázolajat a megyében.

Veol.hu

Bár ezen a héten szerdán nem változik az üzemanyag nagykereskedelmi ára, a kutak között így is jelentős eltérés lehet. Az árkülönbség egy teljes tankolásnál akár több ezer forintot is jelenthet, ezért érdemes tudni, hova érdemes menni – írja a holtankoljak.hu.

Érdemes megfontolni, hogy melyik kútra megyünk, hol a legolcsóbb a tankolás!
Érdemes megfontolni, hogy melyik kútra megyünk, hol a legolcsóbb a tankolás!
Fotó: fast-stock / Forrás:  Shutterstock

Hol a legolcsóbb most a tankolás?

95-ös benzin:

  • Ajka, Hársfa u. 7. – 556 Ft/liter
  • Balatonfüred, Bajcsy-Zsilinszky u. 53. – 556 Ft/liter
  • Dudar, Vasútállomás u. 7. – 557 Ft/liter

Gázolaj:

  • Ajka, Hársfa u. 7. – 563 Ft/liter
  • Veszprém, Pápai u. 30. – 572 Ft/liter
  • Balatonfüred, Bajcsy-Zsilinszky u. 53. – 576 Ft/liter

Mennyi az átlagár most?

Augusztus 12-én a 95-ös benzin literenkénti átlagára 584 forint, a gázolajé pedig 595 forint. Ez azt jelenti, hogy a legolcsóbb kutakon akár 28–32 forinttal is kevesebbet fizethetsz literenként!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu