Itt a lista: ezek most a legolcsóbb benzinkutak a vármegyében

Bár ezen a héten szerdán nem változik az üzemanyag nagykereskedelmi ára, a kutak között így is jelentős eltérés lehet. Az árkülönbség egy teljes tankolásnál akár több ezer forintot is jelenthet, ezért érdemes tudni, hova érdemes menni – írja a holtankoljak.hu.

Érdemes megfontolni, hogy melyik kútra megyünk, hol a legolcsóbb a tankolás!

Fotó: fast-stock / Forrás: Shutterstock

Hol a legolcsóbb most a tankolás?

95-ös benzin:

Ajka, Hársfa u. 7. – 556 Ft/liter

Balatonfüred, Bajcsy-Zsilinszky u. 53. – 556 Ft/liter

Dudar, Vasútállomás u. 7. – 557 Ft/liter

Gázolaj:

Ajka, Hársfa u. 7. – 563 Ft/liter

Veszprém, Pápai u. 30. – 572 Ft/liter

Balatonfüred, Bajcsy-Zsilinszky u. 53. – 576 Ft/liter

Mennyi az átlagár most?

Augusztus 12-én a 95-ös benzin literenkénti átlagára 584 forint, a gázolajé pedig 595 forint. Ez azt jelenti, hogy a legolcsóbb kutakon akár 28–32 forinttal is kevesebbet fizethetsz literenként!