Az eltűnő tanyavilág (galéria)

Az urbex fotós így ír az elhagyatott tanyaházról: „Az ágy mellett még ott a bot, a földön a cipő, a pokrócon a kalap. A régi kép a falon, csakúgy, mint a ház falai még tartják magukat. És időkapszulaként mindenhol a múlt, mert a jelenből itt nincsen semmi…”

A tanyaház egy rég elmúlt világ emlékét őrzi

Fotó: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon/Facebook

Üresen áll a tanyaház a napraforgók közt

A ház egy rég elmúlt világ emlékét őrzi. A mostani világban kevesen szeretnének kiköltözni egy mező közepére, ahonnan távol vannak az emberektől és a város adta lehetőségektől. Ez a tanyaház is így járt, senkinek sem kellett és lassan szinte a földdel válik egyenlővé. Mindent ellepett a por és a pókhálók, a tető több helyen már beszakadt. Csak a régi családi fényképek őrzik az egykori lakók emlékét.