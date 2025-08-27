1 órája
Ma van a tavak világnapja, vigyázzunk szeretett Balatonunkra
2025-ben az ENSZ először hirdette meg a Tavak Világnapját, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az édesvízi élőhelyek megóvására.
A Balatoni Turizmus Szövetség szerint Európa több országában már szigorú intézkedéseket hoztak: Horvátországban korlátozzák a Plitvicei-tavak látogatóinak számát, Olaszországban pedig több strandon kitiltották az egyszer használatos műanyagokat. Erre ösztökél a Tavak Világnapja is.
Ma van a Tavak Világnapja
A Balaton esetében azonban még mindig sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a cigarettacsikkek, a naptej vagy a nem megfelelő hulladékkezelés súlyosan károsítja a tó élővilágát. A tó gazdag ökoszisztémája – közel 250 madár- és 40 halfaj – különösen érzékenyen reagál a vízminőség romlására. A legnagyobb fenyegetést az eutrofizáció és a klímaváltozás jelenti: a melegebb víz és a tápanyagok feldúsulása algavirágzást, oxigénhiányt és élővilág-változásokat okozhat. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a turisták is sokat tehetnek a tó védelméért, ha környezettudatosabban viselkednek, ahogy arra más európai példák is ösztönöznek.
Az olaszországi Como-tónál elindították a Plastic Free Challenge nevű kezdeményezést, amely célja az eldobható műanyagok használatának csökkentése. Egyes strandok és bárok teljesen műanyagmentessé váltak: biológiailag lebomló szívószálakat alkalmaznak, és olyan vízfelszíni szűrőeszközöket telepítettek, amelyek képesek kiszűrni a 2 mm-nél nagyobb műanyag részecskéket a tó vizéből.
– áll a Balatoni Turizmus Szövetség írásában.
A balatonfüredi konferencia segítette az ügyet
A konferencia egyik fontos eredménye a „Balaton Nyilatkozat” volt, melyben a résztvevők ajánlásokat fogalmaztak meg a jelen generáció és a jövő nemzedékei számára a tavak, a vízgyűjtőterületek, illetve az ökoszisztéma szolgáltatások fenntartható kezelésének elősegítése érdekében.
Tavaink fontos természeti kincsek, vigyázzunk rájuk!
