Három különleges balatoni temető, amit turistaként is érdemes felkeresni (galéria)
A sírkövek között nyugalom és elmélkedés vár ránk egész évben. Három különleges temető, mely megér egy sétát.
A temetők és az emlékparkok nemcsak az elhunytak emlékének megőrzésére szolgálnak, hanem fontos részei közösségeink kulturális és történelmi örökségének is. Ezek a helyszínek méltó környezetet biztosítanak a múlt megismeréséhez és a családi vagy helyi történetek felidézéséhez. Most három olyan balatoni temetőt mutatunk be, amelyek különleges történetük vagy egyedi kialakításuk miatt különösen érdekesek és érdemes őket felkeresni.
Szív alakú sírkövek Balatonudvariban
71-es út közelében fekvő balatonudvari temető különleges látványt nyújt szív alakú sírköveivel, bár a sírkövek többsége egyszerű, kerek formájú. Hasonló síremlékek a környező falvak temetőiben is megtalálhatók, ám Udvariban fordulnak elő a legnagyobb számban és koncentrációban.
A helytörténészek és kutatók szerint a temetőt valószínűleg az 1770-es, 1780-as években szentelhették fel, bár egyes helyi legendák azt állítják, hogy ez soha nem történt meg – ezt azonban semmilyen dokumentum nem igazolja. Egy 1990-es évekbeli felmérés szerint a temetőben 64 szív alakú sírkő, 2 kőcsonk és 6 sírhant található. Ezek közül nyolc sírkő visel évszámot és nevet, amelyek 1800 és 1904 közötti időszakból származnak, a legtöbb pedig az 1800 és 1850 közötti évtizedekből ered.
Számos legenda él arról, miért készültek a szív alakú sírkövek a 19. század elején. Lipták Gábor balatoni mondákat gyűjtő kötetében, az Aranyhíd című műben is szerepel egy történet, amely szerint egy halász lánya egy váratlan balatoni viharban veszett a vízbe, és szerelmét, egy kőművest, aki emiatt mély fájdalmat érzett, késztette arra, hogy szív alakú síremléket állítson neki. Ezt a jellegzetes formát később az udvariak is átvették és elterjesztették.
Örökkévalóság Parkja, Gyugy
A somogyi dombok ölelésében fekvő kis falu, Gyugy temetője különleges helyszínt kínál a nyugodt emlékezésre és elmélyülésre. A kiterjedt park területe nem csupán temetőként szolgál, hanem szobrokkal, kálváriával, pihenésre alkalmas zöldövezettel, valamint egy kilátóval is gazdagítja a környezetet.
A II. János Pál-dombon egy kálvária mellett vezet az út az Urunk Mennybemenetele templomhoz, amely a Balaton déli partjának legjobb állapotban megőrzött Árpád-kori építménye. A román stílusú, egyhajós, félköríves szentélyű kápolnát I. Izsép, a falu egykori földesura emeltette körülbelül 1231-ben. Az eredeti épületet a 14. század elején meghosszabbították, ekkor kapott gazdag gótikus részleteket és a jellegzetes hármas déli ablaksort. A templomot a 2000-es évek elején alaposan felújították.Az útról egy különleges temetőhöz érkezünk, melyet vörös kőfal és helyi hősöket megidéző emlékfal határol. A temető keleti oldalán áll egy kétszintes, népi motívumos fából készült kilátó, mely alatt harangjáték szól.
Bár szokatlan a kilátó jelenléte egy temetőben, a gyönyörű panoráma – a Keszthelyi-hegység és a Balaton-felvidék látképe – nyugalmat és időtlenséget áraszt a helynek.
Szél utcai zsidó temető, Veszprém
Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 program támogatásával az egykori zsidó temetőt Veszprém emlékparkká alakították, hogy egy meghitt megemlékezésre és szemlélődésre alkalmas hely jöjjön létre. A felújítás során renoválták a megmaradt kőfalrészt, betonelemekből kerítést húztak, amely elválasztja a sírkertet az evangélikus temetőtől, és új kerítést építettek a Szél és a Fejesvölgy utca derékszögű találkozásánál.
„A cél az volt, hogy egy olyan tér szülessen, amely egyszerre tiszteleg a múlt előtt és nyugodt helyet kínál a látogatóknak” – fogalmazták meg a projekt kezdeményezői.
A temető emlékparkká alakításával a város tiszteleg a múlt előtt, emlékezve arra, hogy 1944 júniusában a veszprémi és környékbeli zsidóságot a helyi gettóba költöztették, ahonnan később Auschwitzba deportálták őket. 1945-ben a haláltáborokból és munkaszolgálatokból visszatérő túlélők újjáalakították a helyi hitközséget. A veszprémi zsidó közösség ma is a Mártírok útjai izraelita temetőben helyezi végső nyugalomra elhunyt tagjait.
Szél utcai zsidó temető, VeszprémFotók: Annus Gábor/Napló
Képeink a temető rendbetétele előtt, 2022 novemberében készültek.