Örök nyugalom

2 órája

Három különleges balatoni temető, amit turistaként is érdemes felkeresni (galéria)

Címkék#balatoni#Veszprém#Balatonudvariban

A sírkövek között nyugalom és elmélkedés vár ránk egész évben. Három különleges temető, mely megér egy sétát.

Veol.hu

A temetők és az emlékparkok nemcsak az elhunytak emlékének megőrzésére szolgálnak, hanem fontos részei közösségeink kulturális és történelmi örökségének is. Ezek a helyszínek méltó környezetet biztosítanak a múlt megismeréséhez és a családi vagy helyi történetek felidézéséhez. Most három olyan balatoni temetőt mutatunk be, amelyek különleges történetük vagy egyedi kialakításuk miatt különösen érdekesek és érdemes őket felkeresni.

Szív alakú sírkő a balatonudvari temetőben Fotó: Annus Gábor/Napló
Szív alakú sírkő a balatonudvari temetőben
Fotó: Annus Gábor/Napló

A régi temetők történetei mély érzelmeket és titkokat rejtenek magukban

Szív alakú sírkövek Balatonudvariban

71-es út közelében fekvő balatonudvari temető különleges látványt nyújt szív alakú sírköveivel, bár a sírkövek többsége egyszerű, kerek formájú. Hasonló síremlékek a környező falvak temetőiben is megtalálhatók, ám Udvariban fordulnak elő a legnagyobb számban és koncentrációban. 

A helytörténészek és kutatók szerint a temetőt valószínűleg az 1770-es, 1780-as években szentelhették fel, bár egyes helyi legendák azt állítják, hogy ez soha nem történt meg – ezt azonban semmilyen dokumentum nem igazolja. Egy 1990-es évekbeli felmérés szerint a temetőben 64 szív alakú sírkő, 2 kőcsonk és 6 sírhant található. Ezek közül nyolc sírkő visel évszámot és nevet, amelyek 1800 és 1904 közötti időszakból származnak, a legtöbb pedig az 1800 és 1850 közötti évtizedekből ered.

Számos legenda él arról, miért készültek a szív alakú sírkövek a 19. század elején. Lipták Gábor balatoni mondákat gyűjtő kötetében, az Aranyhíd című műben is szerepel egy történet, amely szerint egy halász lánya egy váratlan balatoni viharban veszett a vízbe, és szerelmét, egy kőművest, aki emiatt mély fájdalmat érzett, késztette arra, hogy szív alakú síremléket állítson neki. Ezt a jellegzetes formát később az udvariak is átvették és elterjesztették.

Örökkévalóság Parkja, Gyugy 
Fotó: Kőrösi Tamás - We Love Balaton

Örökkévalóság Parkja, Gyugy

A somogyi dombok ölelésében fekvő kis falu, Gyugy temetője különleges helyszínt kínál a nyugodt emlékezésre és elmélyülésre. A kiterjedt park területe nem csupán temetőként szolgál, hanem szobrokkal, kálváriával, pihenésre alkalmas zöldövezettel, valamint egy kilátóval is gazdagítja a környezetet.

A II. János Pál-dombon egy kálvária mellett vezet az út az Urunk Mennybemenetele templomhoz, amely a Balaton déli partjának legjobb állapotban megőrzött Árpád-kori építménye. A román stílusú, egyhajós, félköríves szentélyű kápolnát I. Izsép, a falu egykori földesura emeltette körülbelül 1231-ben. Az eredeti épületet a 14. század elején meghosszabbították, ekkor kapott gazdag gótikus részleteket és a jellegzetes hármas déli ablaksort. A templomot a 2000-es évek elején alaposan felújították.Az útról egy különleges temetőhöz érkezünk, melyet vörös kőfal és helyi hősöket megidéző emlékfal határol. A temető keleti oldalán áll egy kétszintes, népi motívumos fából készült kilátó, mely alatt harangjáték szól.

Bár szokatlan a kilátó jelenléte egy temetőben, a gyönyörű panoráma – a Keszthelyi-hegység és a Balaton-felvidék látképe – nyugalmat és időtlenséget áraszt a helynek.

Szél utcai zsidó temető, Veszprém  Fotó: Kőrösi Tamás - We Love Balaton
Szél utcai zsidó temető, Veszprém 
Fotó: Kőrösi Tamás - We Love Balaton

Szél utcai zsidó temető, Veszprém

Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 program támogatásával az egykori zsidó temetőt Veszprém emlékparkká alakították, hogy egy meghitt megemlékezésre és szemlélődésre alkalmas hely jöjjön létre. A felújítás során renoválták a megmaradt kőfalrészt, betonelemekből kerítést húztak, amely elválasztja a sírkertet az evangélikus temetőtől, és új kerítést építettek a Szél és a Fejesvölgy utca derékszögű találkozásánál.

„A cél az volt, hogy egy olyan tér szülessen, amely egyszerre tiszteleg a múlt előtt és nyugodt helyet kínál a látogatóknak” – fogalmazták meg a projekt kezdeményezői. 

A temető emlékparkká alakításával a város tiszteleg a múlt előtt, emlékezve arra, hogy 1944 júniusában a veszprémi és környékbeli zsidóságot a helyi gettóba költöztették, ahonnan később Auschwitzba deportálták őket. 1945-ben a haláltáborokból és munkaszolgálatokból visszatérő túlélők újjáalakították a helyi hitközséget. A veszprémi zsidó közösség ma is a Mártírok útjai izraelita temetőben helyezi végső nyugalomra elhunyt tagjait.

Szél utcai zsidó temető, Veszprém

Fotók: Annus Gábor/Napló

Képeink a temető rendbetétele előtt, 2022 novemberében készültek.

 

