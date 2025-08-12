Három különleges balatoni temető, amit turistaként is érdemes felkeresni (galéria)

A temetők és az emlékparkok nemcsak az elhunytak emlékének megőrzésére szolgálnak, hanem fontos részei közösségeink kulturális és történelmi örökségének is. Ezek a helyszínek méltó környezetet biztosítanak a múlt megismeréséhez és a családi vagy helyi történetek felidézéséhez. Most három olyan balatoni temetőt mutatunk be, amelyek különleges történetük vagy egyedi kialakításuk miatt különösen érdekesek és érdemes őket felkeresni.

Szív alakú sírkő a balatonudvari temetőben

Fotó: Annus Gábor/Napló

A régi temetők történetei mély érzelmeket és titkokat rejtenek magukban

Szív alakú sírkövek Balatonudvariban

71-es út közelében fekvő balatonudvari temető különleges látványt nyújt szív alakú sírköveivel, bár a sírkövek többsége egyszerű, kerek formájú. Hasonló síremlékek a környező falvak temetőiben is megtalálhatók, ám Udvariban fordulnak elő a legnagyobb számban és koncentrációban.

A helytörténészek és kutatók szerint a temetőt valószínűleg az 1770-es, 1780-as években szentelhették fel, bár egyes helyi legendák azt állítják, hogy ez soha nem történt meg – ezt azonban semmilyen dokumentum nem igazolja. Egy 1990-es évekbeli felmérés szerint a temetőben 64 szív alakú sírkő, 2 kőcsonk és 6 sírhant található. Ezek közül nyolc sírkő visel évszámot és nevet, amelyek 1800 és 1904 közötti időszakból származnak, a legtöbb pedig az 1800 és 1850 közötti évtizedekből ered.

Számos legenda él arról, miért készültek a szív alakú sírkövek a 19. század elején. Lipták Gábor balatoni mondákat gyűjtő kötetében, az Aranyhíd című műben is szerepel egy történet, amely szerint egy halász lánya egy váratlan balatoni viharban veszett a vízbe, és szerelmét, egy kőművest, aki emiatt mély fájdalmat érzett, késztette arra, hogy szív alakú síremléket állítson neki. Ezt a jellegzetes formát később az udvariak is átvették és elterjesztették.

Örökkévalóság Parkja, Gyugy

Fotó: Kőrösi Tamás - We Love Balaton

Örökkévalóság Parkja, Gyugy

A somogyi dombok ölelésében fekvő kis falu, Gyugy temetője különleges helyszínt kínál a nyugodt emlékezésre és elmélyülésre. A kiterjedt park területe nem csupán temetőként szolgál, hanem szobrokkal, kálváriával, pihenésre alkalmas zöldövezettel, valamint egy kilátóval is gazdagítja a környezetet.