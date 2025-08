Templom a természet lágy ölén: egy másik dimenzió kapuja (+ galéria)

Az erdőben áll egy aprócska templom, mellette kőház. Nem túl nagy, nem hivalkodó, mesebeli épület a templom lábánál.

A templom melletti ház a szerzetes lakhelye

Fotó: Fülöp Ildikó

Templom az erdő mélyén

A hely olyan, mintha nem is e világhoz tartozna. Nem könnyű rátalálni. Nincs kitáblázva, nem vezet oda autóút, támpont alig van. A feladat egyszerűnek tűnik: készítsek néhány fotót a templomról. Hiába a turistajelzések – ezzel némi támpontot adva, hogy még nem gyalogoltam le a térképről –, a kézzel készített kerítés minden irányból utamat állja. Érzem, hogy ez a hely kicsit más... Az út elején egy hatalmas vadnyúl rohan át előttem, persze még felfogni sincs időm, már el is porzik a kanyarban. Követem az ágakból készített kerítés kusza, meg-megszakadó ívét, és a megérzéseimet. Az üresjáratoknál elgondolkozom, hogy itt most bemegyek, mert megtehetem, most mégis gátat szab ennek az ösztönös ügyeskedésnek valami elemi tisztelet, és addig megyek, amíg úgy nem érzem: ez a bejárat.

Megtalálom. Kapu nincs, de egyszer csak megnyílik a növényzet, és egyértelműen tudtomra adja: megérkeztél. Ott áll a templom. Mintha csak a természet része lenne: szelíd íveivel, természetes anyagaival, piros tetőcserepeivel simul bele a tájba. Mindenhol erdő, fák, bokrok. Mindenhol zöld. Nem megy be az ember hívatlanul idegen területre, de itt nem kérdés, hogy szabad-e. Nem tudom, nem tudhatom, de minden sejtemmel érzem. És megyek. Egy percig se állok a templom mellett, amikor nyílik a kis ház ajtaja, és kilép onnan ő, a szerzetes.

Ez a jelenet már-már a szürrealitás határait súrolja elmémben. Jövök a nagyvárosból, vezetek a nemritkán elmebeteg közlekedési helyzetekben, számtalanszor sietek, rohanok, nem figyelek, átsiklok. Tempósan, hangosan, felszínesen is. Idejövök, mint egy szokásos munkára, bár örömmel jelentkezve a felderítés feladatára. Nem elvárásokkal, de a kétségtelenül berögzült rutinszerű metódussal. És akkor meglátom őt. Fekete, hosszú reverenda, szakáll, nyugodt, derűs arc, jóságos tekintet. Amolyan letaglózó képiség, nem várt vizuális hatás. Bemutatkozom, elmondom, honnan és miért jöttem. A szerzetes barátságos, de határozott: „Fotózni csak kívülről lehet. Belül nem. Főleg nem a sajtónak” – mondja.