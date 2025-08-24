Évszázadok titkait őrzi a rejtélyes templomrom

A Veszprémfajsz határában álló Szent Valpurga-templomrom a Balaton-felvidék egyik titokzatos történelmi kincse, amely évszázadok múltán is mesél a középkor életéről. A falu létezését az Árpád-kori írásos források bizonyítják: az első adat 1233-ból származik, amikor a Fajsz felé vezető út egy határjárás kapcsán kerül említésre, és ekkor a templomrom környéke már fontos közösségi hely lehetett. 1265-ben a fajszi jobbágyok a veszprémi káptalan oklevelében szerepelnek, míg IV. László 1275-ös adománylevele is megerősíti a falu jelentőségét.

A templomrom kövei között rejtett sírok és évszázadok története bújik meg.

Fotó: balays.blog.hu

A templomrom évszázadok titkait rejti

A történeti források érdekes részleteket is őriznek. Margit szentté avatási pere jegyzőkönyvében például fajszi lakosokról olvashatunk, akik tanúi voltak egy helyi nemes, Leo gyógyulásának, és a birtokügyek intézésében is részt vettek. A III. András uralkodása alatt a falu sem kerülte el az anarchiát: egy 1305-ben lezárult pereskedés tanúsága szerint a települést ekkor feldúlták.

A templom papjáról is van adat: Benjámin, a fajszi misés pap 1257/58-ban egy felsőörsi ügyben tanúként szerepelt. Bár a 13. század második harmadára tehetjük a templom felépítését, a sírleletek és a templom falai ennél korábbi időre utalnak, akár a 11. század végére vagy a 12. század elejére. A temető északkeleti szelvényeinek korai sírjai és rítusbeli egységessége a középkori soros temetkezési szokásokat tükrözik, ugyanakkor a korai sírok tájolása eltér a templométól, ami a további kutatások tárgya lehet.

Fotó: balays.blog.hu

A későbbi, 1977–1980. évi régészeti ásatások azonban feltárták a templom romló sorsát is: az elhagyott épületet – talán kóborló katonák vagy a környező falvak lakossága – kifosztotta. A templom padlója alatt lévő régi sírokat, valószínűleg a korábbi földbirtokos családok tagjainak maradványait feltúrták, kirabolták, és a csontokat szanaszét dobálva hagyták a templomban. Ezek közül a maradványok közül származhat az a lábszárcsont is, amelyet ma a templom közelében egy fához támasztva láthatunk.

Ma a Szent Valpurga-templomrom területén továbbra is folynak régészeti munkálatok, amelyek a templom és a környező temető pontosabb feltérképezését célozzák. A romok között sétálva az érdeklődők nemcsak a középkori építészeti részleteket csodálhatják meg, hanem bepillantást nyerhetnek a falu évszázadokon átívelő történetébe, miközben a jelenlegi ásatások felfedik a múlt újabb titkait. Így a templomrom ma is élő kapcsolatot teremt a Balaton-felvidék történelmével.