Kellemetlen meglepetés a temus csomagban: el sem hiszed, mi járt a rendeléshez (fotók)

A közösségi médiában már évek óta terjednek azok a történetek és mémek, amelyek arról szólnak, milyen bizarr meglepetéseket rejthet egy-egy csomag. Előfordult már, hogy valaki a Vintedről rendelt ruháját chipses zacskóba csomagolva kapta meg, más pedig teljesen más terméket talált a dobozban, mint amit eredetileg kiválasztott. Az ilyen történetek többnyire mosolyt csalnak az ember arcára, ám időnként komolyabb "meglepetés" is érkezhet a TEMU-s rendelés mellé.

A Temu-s csomag váratlan ajándéka.

Forrás: sonline.hu

Kígyó a temus dobozban?

Egy hazai vásárló, Tímea egészen szokatlan esettel találkozott, amikor kézhez kapta legutóbbi temus csomagját. A doboz kibontásakor ugyanis egy hüllőt talált benne, amelyről gyorsan fotót is készített, majd megosztotta egy kígyókkal foglalkozó magyar Facebook-csoportban. A képek alapján a kommentelők között azonnal beindult a vita: volt, aki mérges kígyót látott a fotón, mások pedig a hazánkban fokozottan védett rákosi viperát vélték felismerni.

A rákosi vipera különleges jelentőséggel bír Magyarországon: az 1970-es évek óta védett, eszmei értéke pedig egymillió forint.

Ritka előfordulása miatt még szakértők között is sokszor heves vita kíséri az azonosítását, így nem csoda, hogy a laikusokat megosztotta a kép. A találgatások közepette volt, aki a mesterséges intelligencia segítségét vette igénybe. A Google Lens az állatot egy ritka kínai mérges kígyóként, a Gloydius shedaoensis faj példányaként azonosította. Bár magyar neve alig ismert, külsejében valóban mutat hasonlóságot a rákosi viperával, ezért könnyen félreérthető lehet egy fotó alapján.

Beazonosították a kósza hüllőt.

Forrás: sonline.hu

Veszprém vármegyében is sokan kedvelik a Temut

Olcsó kínai termékek, óriási választék és ingyenes szállítással. A Temu joggal tarolta le a hazai és külföldi piacokat is egyaránt, de azért reményeink szerint mi nem kapunk „ajándék” kígyót a csomagunkhoz.