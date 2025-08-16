1 órája
Termékvisszahívás: halálos baktériummal fertőzött sajtokat találtak
Újabb termékvisszahívásról számolt be a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság: ezúttal Franciaországból származó pasztőrözött tehén- és kecskesajtok bizonyultak veszélyesnek. Ott 21 súlyos megbetegedést és két halálesetet okoztak ezek a tejtermékek.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszere (RASFF) jelezte, hogy Listeria monocytogenes baktériummal szennyeződhettek bizonyos tételek, amelyekből Magyarországra is került szállítmány. A riasztás kézhezvétele után a Hatóság azonnal felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik saját hatáskörben megkezdték a termékvisszahívást. Az intézkedések célja, hogy a fogyasztókhoz ne kerülhessen több szennyezett termék, a már forgalomba került sajtokat pedig visszagyűjtik és megsemmisítik. A hatóság folyamatosan ellenőrzi a folyamatot, kiemelten szem előtt tartva a vásárlók egészségének védelmét.
Az érintett termékek
- BUCHE CHEVRE LA BELLE DU BOCAGE 1KG – tételszám: C5170130 (MMI: 12.08.25), C5154101 (MMI: 25.07.25), C5168109 (MMI: 01.08.25)
- Camembert, Everyday márka, 250 g – MMI: 2025.08.13.
- CAM.PERE ALEXANDRE „Boîte bois” 240 g x12 – tételszám: C5155106, MMI: 24/07/2025
Miért veszélyes a Listeria?
A Listeria monocytogenes egy olyan baktérium, amely liszteriózist okozhat. Bár az egészséges szervezet sokszor tünetmentesen átvészeli a fertőzést, a csecsemők, várandós nők, idősek és legyengült immunrendszerű emberek esetében súlyos, akár életveszélyes megbetegedést is kiválthat. A lappangási idő hosszú lehet, és a tünetek – láz, hányinger, hasmenés, izomfájdalom – gyakran csak később jelentkeznek, ami megnehezíti a felismerést.
Mit tegyen a fogyasztó?
A Hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki a felsorolt tételekből vásárolt, semmiképpen se fogyassza el a terméket. A sajtokat vigyék vissza az üzletbe, vagy semmisítsék meg, hiszen már kis mennyiségben is veszélyesek lehetnek.
A mostani visszahívás újra rávilágít arra, hogy a nemzetközi élelmiszer-ellenőrzési rendszer működik: azonnali jelzések és gyors beavatkozások révén megelőzhetők a tömeges megbetegedések. A fogyasztók felelőssége pedig, hogy figyeljenek a közleményekre, és időben reagáljanak, ha érintett termék kerül a konyhájukba.