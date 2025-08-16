Termékvisszahívás: halálos baktériummal fertőzött sajtokat találtak

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszere (RASFF) jelezte, hogy Listeria monocytogenes baktériummal szennyeződhettek bizonyos tételek, amelyekből Magyarországra is került szállítmány. A riasztás kézhezvétele után a Hatóság azonnal felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik saját hatáskörben megkezdték a termékvisszahívást. Az intézkedések célja, hogy a fogyasztókhoz ne kerülhessen több szennyezett termék, a már forgalomba került sajtokat pedig visszagyűjtik és megsemmisítik. A hatóság folyamatosan ellenőrzi a folyamatot, kiemelten szem előtt tartva a vásárlók egészségének védelmét.

Termékvisszahívás: mikrobiológiai szennyeződés miatt hívnak vissza kedvelt tejtermékeket

Forrás: nkfh.gov.hu

Termékvisszahívás: mikrobiológiai szennyeződés miatt hívnak vissza kedvelt tejtermékeket

Az érintett termékek

BUCHE CHEVRE LA BELLE DU BOCAGE 1KG – tételszám: C5170130 (MMI: 12.08.25), C5154101 (MMI: 25.07.25), C5168109 (MMI: 01.08.25)

Camembert, Everyday márka, 250 g – MMI: 2025.08.13.

CAM.PERE ALEXANDRE „Boîte bois” 240 g x12 – tételszám: C5155106, MMI: 24/07/2025

Miért veszélyes a Listeria?

A Listeria monocytogenes egy olyan baktérium, amely liszteriózist okozhat. Bár az egészséges szervezet sokszor tünetmentesen átvészeli a fertőzést, a csecsemők, várandós nők, idősek és legyengült immunrendszerű emberek esetében súlyos, akár életveszélyes megbetegedést is kiválthat. A lappangási idő hosszú lehet, és a tünetek – láz, hányinger, hasmenés, izomfájdalom – gyakran csak később jelentkeznek, ami megnehezíti a felismerést.