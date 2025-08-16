augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Veszélyes baktérium

1 órája

Termékvisszahívás: halálos baktériummal fertőzött sajtokat találtak

Címkék#baktérium#termékvisszahívás#listeria

Újabb termékvisszahívásról számolt be a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság: ezúttal Franciaországból származó pasztőrözött tehén- és kecskesajtok bizonyultak veszélyesnek. Ott 21 súlyos megbetegedést és két halálesetet okoztak ezek a tejtermékek.

Veol.hu

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszere (RASFF) jelezte, hogy Listeria monocytogenes baktériummal szennyeződhettek bizonyos tételek, amelyekből Magyarországra is került szállítmány. A riasztás kézhezvétele után a Hatóság azonnal felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik saját hatáskörben megkezdték a termékvisszahívást. Az intézkedések célja, hogy a fogyasztókhoz ne kerülhessen több szennyezett termék, a már forgalomba került sajtokat pedig visszagyűjtik és megsemmisítik. A hatóság folyamatosan ellenőrzi a folyamatot, kiemelten szem előtt tartva a vásárlók egészségének védelmét.

Termékvisszahívás: mikrobiológiai szennyeződés miatt hívnak vissza kedvelt tejtermékeket
Termékvisszahívás: mikrobiológiai szennyeződés miatt hívnak vissza kedvelt tejtermékeket 
Forrás: nkfh.gov.hu

Termékvisszahívás: mikrobiológiai szennyeződés miatt hívnak vissza kedvelt tejtermékeket 

Az érintett termékek

  • BUCHE CHEVRE LA BELLE DU BOCAGE 1KG – tételszám: C5170130 (MMI: 12.08.25), C5154101 (MMI: 25.07.25), C5168109 (MMI: 01.08.25)
  • Camembert, Everyday márka, 250 g – MMI: 2025.08.13.
  • CAM.PERE ALEXANDRE „Boîte bois” 240 g x12 – tételszám: C5155106, MMI: 24/07/2025

Miért veszélyes a Listeria?

A Listeria monocytogenes egy olyan baktérium, amely liszteriózist okozhat. Bár az egészséges szervezet sokszor tünetmentesen átvészeli a fertőzést, a csecsemők, várandós nők, idősek és legyengült immunrendszerű emberek esetében súlyos, akár életveszélyes megbetegedést is kiválthat. A lappangási idő hosszú lehet, és a tünetek – láz, hányinger, hasmenés, izomfájdalom – gyakran csak később jelentkeznek, ami megnehezíti a felismerést.

Mit tegyen a fogyasztó?

A Hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy aki a felsorolt tételekből vásárolt, semmiképpen se fogyassza el a terméket. A sajtokat vigyék vissza az üzletbe, vagy semmisítsék meg, hiszen már kis mennyiségben is veszélyesek lehetnek.

A mostani visszahívás újra rávilágít arra, hogy a nemzetközi élelmiszer-ellenőrzési rendszer működik: azonnali jelzések és gyors beavatkozások révén megelőzhetők a tömeges megbetegedések. A fogyasztók felelőssége pedig, hogy figyeljenek a közleményekre, és időben reagáljanak, ha érintett termék kerül a konyhájukba.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu