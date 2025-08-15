Idegen anyag miatt hív vissza népszerű jutalomfalatokat a Decathlon

A problémás lójutalomfalatokat a Tízpróba Magyarország Kft. forgalmazta a Decathlon áruházlánc kínálatában. A vizsgálatok során olyan idegen anyagot találtak bennük, amely veszélyeztetheti az állatok egészségét, ezért a Nébih és a forgalmazó közösen termékvisszahívást rendelt el.

Termékvisszahívás: idegen anyag jelenlétét mutatták ki a Decathlon egyik közkedvelt jutalomfalatában

Fotó: portal.nebih.gov.hu

A vásárlóknak azt javasolják, hogy a fenti azonosító adatokkal megegyező termékeket semmiképpen ne adják lovaknak. Az érintett jutalomfalatokat bármely Decathlon áruházba vissza lehet vinni, ahol a vételárat visszatérítik. Az üzletlánc a visszahívásról hivatalos közleményt is közzétett a honlapján, részletes információval és képekkel.

A termékvisszahívás kizárólag a megjelölt típusokra vonatkozik, más Fouganza termékeket nem érint. A Nébih hangsúlyozza: az idegen anyag jelenléte komoly kockázatot jelenthet, ezért minden lovasnak és állattartónak érdemes ellenőrizni, hogy a birtokában lévő jutalomfalat a visszahívott tételbe tartozik-e.

A hatóság és a forgalmazó célja, hogy a lehető legrövidebb időn belül kivonják a forgalomból a veszélyes tételeket, és megelőzzék az esetleges állategészségügyi problémákat.