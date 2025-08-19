augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészségügyi kockázat

1 órája

Vigyázat! Ólom- és kadmiumveszély miatt poharakat hív vissza az országos áruházlánc

Címkék#TEDi#kadmiumveszély#üvegpohár#termékvisszahívás#ólom

Újabb termékvisszahívásra figyelmeztetnek a hatóságok: virágmintás üvegpohár került a TEDi üzletek polcaira, amelyből határérték feletti mennyiségben oldódhat ki ólom és kadmium. A bejelentés az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett, miután a lengyel hatóságok vizsgálatai kimutatták a veszélyes nehézfémeket a termékből.

Veol.hu

A kifogásolt üvegpoharak Kínából származnak, és Németországon keresztül jutottak el a magyarországi TEDi üzletekbe. A TEDi Árukereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve azonnal intézkedett: kivonta a terméket a forgalomból, valamint elindította a fogyasztóktól történő termékvisszahívást. A visszagyűjtött poharak további sorsát – megsemmisítésüket vagy elszállításukat – a hatóság nyomon követi.

Termékvisszahívás a TEDi-ben ólom és kadmium kioldódás veszélye miatt
Termékvisszahívás a TEDi-ben ólom- és kadmiumkioldódás veszélye miatt
Forrás: nkfh.gov.hu

Az érintett termékek adatai:
    •    S_Pohár 250 ml 3 darabos – Vonalkód: 19890001011000000300
    •    S_Pohár 280 ml 3 darabos – Vonalkód: 11438001011000000300
    •    S_Pohár 310 ml 3 darabos – Vonalkód: 41677001011000000300

Értékesítési időszak: 2025. január 23-tól 2025. július 2-ig.
Importőr: TEDi GmbH & Co. KG (Németország)

Termékvisszahívás a TEDi-ben ólom- és kadmiumkioldódás veszélye miatt

A visszahívás oka az ólom- és kadmiumkioldódás. Bár a nehézfémek természetes módon is előfordulhatnak a környezetben, ipari tevékenységek során kerülhetnek az élelmiszerekbe és italokba. Hosszú távon azonban komoly egészségkárosodást okozhatnak: az ólom és a kadmium idegrendszeri károsodást, vesekárosodást és más szervi problémákat válthat ki, sőt növelhetik a daganatos megbetegedések kockázatát is.

A kadmium melléktermékként keletkezik a cink, a réz és az ólom kinyerése közben. Trágyákban és rovarirtókban is fellelhető. Legfőbb veszélye, hogy képes helyettesíteni az esszenciális cinket, annak jótékony élettani hatása nélkül. Mivel erősen toxikus, a Zn helyébe beépülve súlyos károsodásokat okoz.

A hatóságok felhívják a figyelmet: aki a fenti azonosító adatokkal ellátott termékeket megvásárolta, azokat ne használja tovább. A poharakat érdemes visszavinni az üzletbe, ahol a fogyasztók visszatérítést kaphatnak.

A termékvisszahívás ismét rávilágít arra, hogy a fogyasztóvédelem és az uniós riasztási rendszer kulcsszerepet játszik a lakosság biztonságának megőrzésében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu