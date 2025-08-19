Vigyázat! Ólom- és kadmiumveszély miatt poharakat hív vissza az országos áruházlánc

Termékvisszahívás a TEDi-ben ólom- és kadmiumkioldódás veszélye miatt

A visszahívás oka az ólom- és kadmiumkioldódás. Bár a nehézfémek természetes módon is előfordulhatnak a környezetben, ipari tevékenységek során kerülhetnek az élelmiszerekbe és italokba. Hosszú távon azonban komoly egészségkárosodást okozhatnak: az ólom és a kadmium idegrendszeri károsodást, vesekárosodást és más szervi problémákat válthat ki, sőt növelhetik a daganatos megbetegedések kockázatát is.

A kadmium melléktermékként keletkezik a cink, a réz és az ólom kinyerése közben. Trágyákban és rovarirtókban is fellelhető. Legfőbb veszélye, hogy képes helyettesíteni az esszenciális cinket, annak jótékony élettani hatása nélkül. Mivel erősen toxikus, a Zn helyébe beépülve súlyos károsodásokat okoz.