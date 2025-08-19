1 órája
Vigyázat! Ólom- és kadmiumveszély miatt poharakat hív vissza az országos áruházlánc
Újabb termékvisszahívásra figyelmeztetnek a hatóságok: virágmintás üvegpohár került a TEDi üzletek polcaira, amelyből határérték feletti mennyiségben oldódhat ki ólom és kadmium. A bejelentés az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett, miután a lengyel hatóságok vizsgálatai kimutatták a veszélyes nehézfémeket a termékből.
A kifogásolt üvegpoharak Kínából származnak, és Németországon keresztül jutottak el a magyarországi TEDi üzletekbe. A TEDi Árukereskedelmi Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve azonnal intézkedett: kivonta a terméket a forgalomból, valamint elindította a fogyasztóktól történő termékvisszahívást. A visszagyűjtött poharak további sorsát – megsemmisítésüket vagy elszállításukat – a hatóság nyomon követi.
Az érintett termékek adatai:
• S_Pohár 250 ml 3 darabos – Vonalkód: 19890001011000000300
• S_Pohár 280 ml 3 darabos – Vonalkód: 11438001011000000300
• S_Pohár 310 ml 3 darabos – Vonalkód: 41677001011000000300
Értékesítési időszak: 2025. január 23-tól 2025. július 2-ig.
Importőr: TEDi GmbH & Co. KG (Németország)
A visszahívás oka az ólom- és kadmiumkioldódás. Bár a nehézfémek természetes módon is előfordulhatnak a környezetben, ipari tevékenységek során kerülhetnek az élelmiszerekbe és italokba. Hosszú távon azonban komoly egészségkárosodást okozhatnak: az ólom és a kadmium idegrendszeri károsodást, vesekárosodást és más szervi problémákat válthat ki, sőt növelhetik a daganatos megbetegedések kockázatát is.
A kadmium melléktermékként keletkezik a cink, a réz és az ólom kinyerése közben. Trágyákban és rovarirtókban is fellelhető. Legfőbb veszélye, hogy képes helyettesíteni az esszenciális cinket, annak jótékony élettani hatása nélkül. Mivel erősen toxikus, a Zn helyébe beépülve súlyos károsodásokat okoz.
A hatóságok felhívják a figyelmet: aki a fenti azonosító adatokkal ellátott termékeket megvásárolta, azokat ne használja tovább. A poharakat érdemes visszavinni az üzletbe, ahol a fogyasztók visszatérítést kaphatnak.
A termékvisszahívás ismét rávilágít arra, hogy a fogyasztóvédelem és az uniós riasztási rendszer kulcsszerepet játszik a lakosság biztonságának megőrzésében.
